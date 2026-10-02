Leopolda 14 al via a Firenze, spopola il Tajanometro e spunta il KraRenzi

Firenze, 2 ott. (askanews) – L’attrazione, posizionata proprio all’ingresso della stazione Leopolda, come una sorta di benvenuto, non poteva che essere lui, il “Tajanometro”, con tanto di cartonato del ministro degli Esteri in mise ‘vecchia signora’ – permanente, golfino e gonna alla caviglia – che mostra i cinque livelli di affidabilità di una donna in base alla lunghezza della gonna: scandalosa se inferiore ai 30 centimetri e poi, a crescere in lunghezza, troppo audace, misurata, affidabile e, al metro e trenta, da sposare. Attrazione che spopola, tutti a farsi un selfie.

I cancelli della Leopolda 14 a Firenze – intitolata “Riprenderci Itaca” – si sono aperti e i militanti stanno entrando – ne sono attesi 2mila oggi – nel salone con palco posizionato verso l’ingresso, novità introdotta l’anno scorso (lo storico format vedeva il palco verso il fondo) e banchetti con vari gadget. Tra tutti spiccano magliette e felpe con l’immagine violacea del Kraken o Krarenzi, il mostro marino del folklore scandinavo a cui l’ex premier, che aprirà alle 18 i lavori insieme a Vincenzo De Luca, è stato paragonato sui social da alcuni meme che lo descrivono come una figura tentacolare che muove i fili della politica italiana. Tra i gadget anche borse, penne e tazze con il logo “Leopolda 14”, mentre un banchino è dedicato alla vendita dell’ultimo libro di Matteo Renzi. “Non riesco a spiegarmi questo miracolo, questa Lepolda è la più partecipata degli ultimi anni”, ha affermato Renzi.

In tre giorni gli organizzatori si attendono circa 10mila presenze, con mille ragazzi della scuola politica di Iv “Meritare l’Europa” presenti.