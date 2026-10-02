Luiss Business School e CDP celebrano la terza edizione del Corporate MBA

Roma, 2 ott. (askanews) – Nella sede Luiss Business School di Villa Blanc, a Roma, Graduation Day della terza edizione del CDP Corporate MBA, il programma di alta formazione promosso da CDP Academy e realizzato da Luiss Business School che ha accompagnato 40 professionisti del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti in un percorso di sviluppo manageriale orientato alle sfide della leadership contemporanea. L’edizione ha confermato il valore del programma MBA come piattaforma di crescita e contaminazione tra competenze, settori strategici e realtà industriali di primo piano.Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti: “Per il gruppo Cassa investire in formazione è assolutamente fondamentale. Abbiamo lanciato oramai da qualche anno questo progetto, abbiamo delle richieste molto elevate da parte di tutte le società del gruppo. E’ importantissimo perché viviamo in un mondo che viaggia a velocità altissima, con tantissime sfide e poter continuare a studiare, ad approfondire tematiche che riguardano il business del gruppo è assolutamente necessario”.Il Corporate MBA rappresenta l’evoluzione di una collaborazione consolidata tra CDP Academy e Luiss Business School, confermando la comune volontà di investire nello sviluppo delle competenze manageriali e nella valorizzazione del capitale umano.Raffaele Oriani, Dean della Luiss Business School: “E’ un programma MBA a tutti gli effetti, con il rigore accademico che un programma MBA ha, ma il suo punto di forza è che mette insieme nella stessa aula manager che vengono da realtà diverse, che portano in aula esperienze diverse e che creano connessioni che poi restano a lungo e diventano un altro asset fondamentale per le persone e per le organizzazione. In un contesto in cui ci sono sempre più risposte disponibili, l’MBA insegna anche a porsi le domande corrette”.Con una formazione completa sui principali ambiti del General Management, dalla finanza alla strategia, dalla gestione delle risorse umane alla leadership, l’MBA ha sviluppato le caratteristiche che devono avere i professionisti chiamati a guidare le trasformazioni che attendono il Paese.Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti: “Prima di tutto competenza, poi aggiungerei curiosità, voglia di continuare a mettersi in gioco, ovviamente voglia di lavorare, tenacia: tutti aspetti che vengono testati e allenati nel corso di una prova come quella di due anni, che oggi vede concludere il lavoro delle persone coinvolte”.La giornata si è arricchita della testimonianza dei partecipanti e dell’inspirational speech di Alice Volpi, campionessa mondiale e olimpica di fioretto e Luiss Top Athlete, prima della consegna dei diplomi da parte di Mariapia Mastroddi, Responsabile Persone e Organizzazione di CDP, e Maria Isabella Leone, Head of MBA programs della Luiss Business School.