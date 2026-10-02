X
<
>

Paolini subito fuori dal Wta di Pechino, Snigur vince in rimonta

| 2 Ottobre 2026 13:03 | 0 commenti

Paolini subito fuori dal Wta di Pechino, Snigur vince in rimonta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Niente da fare per Jasmine Paolini al Wta in corso a Pechino. L’azzurra, numero 20 del mondo, è stata subito eliminata nel torneo cinese oggi, venerdì 2 ottobre. Jasmine ha perso in tre set contro l’ucraina Daria Snigur, ventiquattrenne numero 46 della classifica, che ha rimontato dopo un convincente primo set vinto dall’italiana per 6-3. Nel secondo l’ucraina passa al tie-break, per chiudere al terzo con un netto 6-2 dopo poco meno di due ore e un quarto di gioco. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA