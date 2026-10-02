Progetto ReStart Scampia a Napoli, completate le prime tre palazzine

NAPOLI (ITALPRESS) – Prosegue il percorso di rigenerazione urbana di Scampia con il progetto ReStart Scampia, promosso dal Comune di Napoli, che raggiunge una nuova tappa significativa con il completamento delle prime tre palazzine del lotto M – A1, A2 e A3 – per un totale di circa 97 nuovi alloggi. Restart Scampia è uno dei più grandi programmi di rigenerazione di complessi di edilizia residenziale pubblica d’Italia. Con un piano di finanziamenti di circa 159 milioni di euro, per la realizzazione di 509 nuovi alloggi accompagnati da servizi locali, aree pubbliche e una nuova viabilità di quartiere, Restart Scampia ha l’obiettivo di trasformare radicalmente il volto di uno dei quartieri simbolo di Napoli. Il primo lotto dei lavori progettato da Settanta7, studio di architettura internazionale, insieme a Studio Perillo e Studio Valle Progettazioni e realizzato da Piloda Building/ Operazione Srl, rientra in un più ampio intervento che ha previsto la demolizione di due delle Vele ancora in piedi e la conservazione della Vela Celeste – destinata ad ospitare spazi per le attività sociali e culturali, in linea con la vocazione sociale e partecipativa dell’intero programma.

Il progetto, la cui cantierizzazione è iniziata due anni fa e che insiste su un’area di circa 200.000 metri quadrati, vede il Comune di Napoli nel duplice ruolo di proprietario degli alloggi e beneficiario dei finanziamenti, provenienti da fondi PNRR, PON Metro e Periferie. Completano l’intervento una scuola per l’infanzia, un Civic Center per attività sociali e culturali, mercati coperti e aree verdi con orti urbani. Il progetto nasce da un percorso condiviso con il comitato Vele che per decenni ha rappresentato la comunità degli abitanti portando avanti la lotta per il diritto alla casa, coinvolto fin dalla fase di progettazione e presente in ogni fase realizzativa con un approccio partecipato che ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza ai nuovi spazi e a porre le basi per una rigenerazione non solo fisica, ma anche culturale e sociale. Il cantiere, attualmente in corso, prevede l’impiego di 100 unità lavorative, 25 ditte specializzate (per la maggior parte campane) e 50 tra architetti e progettisti, che realizzeranno cinque edifici residenziali. È in fase avanzata la progettazione degli altri edifici previsti, con tecnologie costruttive e materiali selezionati per garantire la massima efficienza energetica e il minimo impatto ambientale.

ReStart Scampia si configura oggi come uno degli interventi di edilizia residenziale pubblica sociale più estesi d’Europa con edifici a energia quasi zero (NZEB.) Le facciate ventilate che caratterizzano ogni palazzina – declinate in colori differenti, dall’antracite al bianco fino al borgogna – non sono solo una scelta identitaria che rende ogni edificio riconoscibile rispetto alle vecchie Vele, tutte identiche tra loro, ma garantiscono anche elevate prestazioni energetiche, durabilità nel tempo e una netta riduzione dei costi di manutenzione. Gli alloggi si distinguono per un livello qualitativo che va oltre lo standard consueto dell’edilizia sociale: doppia esposizione, ampie porte finestre, terrazzi generosi – in alcuni casi fino a 4×4 metri – garantiscono spazi luminosi e realmente vivibili. Le cinque tipologie disponibili, da circa 50 a 140 metri quadrati, rispondono a un’ampia varietà di esigenze abitative e nuclei familiari. Tutti i piani terra delle palazzine sono destinati a unità commerciali e attività comunitarie, con l’obiettivo di restituire vitalità e permeabilità al quartiere: un piano terra attivo, aperto e trasparente è pensato come presidio sociale, in netta discontinuità con la chiusura e l’isolamento che avevano caratterizzato le vecchie Vele.

La progettazione del verde è stata affidata a Proap, studio di architettura del paesaggio che ha completato il disegno urbano dell’area.

‘La conclusione di questo primo lotto è un momento importante per Scampia. Le Vele diventano così un simbolo di rinascita per l’intera città. Questo giorno segna non soltanto il completamento di una tappa di un percorso molto lungo, ma finalmente restituisce alla comunità alloggi vivibili e dignitosi e rispetta le promesse fatte. Gli appartamenti pronti per essere abitati sono un ulteriore segnale di un progetto che sin dal principio è stato condiviso con i comitati e che si aggiunge a un cambio radicale che ha interessato il quartiere in questi anni, dalla metropolitana all’università. Questo ci dimostra che le cose, con la giusta volontà, con una competente capacità di progettazione e con il lavoro di tutti, possono essere portate a termine’, ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Questo progetto raccoglie l’istanza di tanti movimenti urbani presenti nelle grandi città del nostro paese, che per anni hanno rivendicato il diritto a una casa dignitosa e all’impegno da parte delle istituzioni di contrastare condizioni di marginalità anche attraverso una forma nuova dell’architettura dell’abitare. Restart Scampia, nella sua forma specifica, esprime più in generale il senso di casa e del ritorno a casa che in tanti cercano nelle città del nostro paese. E riscrive il significato stesso di quei luoghi, che abbiamo smesso di chiamare periferie e che abbiamo imparato a chiamare avamposti della metropoli in formazione in questi anni”, ha dichiarato la vicesindaca di Napoli e assessora all’urbanistica, Laura Lieto.

‘La trasformazione di Scampia passa prima di tutto dal riconoscimento del diritto alla casa e dalla possibilità, per ogni persona, di vivere in condizioni dignitose. Questi nuovi alloggi rappresentano un passo importante nel percorso di rigenerazione urbana e sociale di un quartiere e della sua comunità. Come Regione Campania, il nostro impegno è promuovere un modello di sviluppo che metta al centro le persone, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita. Rigenerare significa non soltanto riqualificare gli edifici, ma restituire spazi alla comunità, rafforzare i legami sociali, garantire servizi e creare nuove opportunità. Un percorso da costruire insieme alle cittadine e ai cittadini, affinché la trasformazione urbana diventi anche un’occasione concreta di crescita, inclusione e benessere collettivo’, ha dichiarato l’assessora alle politiche abitative della Regione Campania, Claudia Pecoraro.

‘Siamo arrivati dopo tanti anni di Lotta ad un risultato straordinario, riprendendoci la dignità, di tante donne e uomini che non hanno mai chinato la testa lottando per abbattere i pregiudizi in questi posti. Per molti anni ci hanno raccontato solo il male, adesso possiamo dire che sta emergendo il bene, la normalità e la grande voglia di riscatto dopo una vita di Lotta e di resistenza. Il nostro processo continua fino a quando non si porta tutto al compimento insieme all’amministrazione garantendo alle 509 famiglie una casa dignitosa e una Scampia con tutti i servizi essenziali’, ha dichiarato Omero Benfenati del Comitato Vele di Scampia.

“La riqualificazione delle Vele di Scampia segna un cambio di passo netto rispetto al passato. È stata un’occasione unica per reinventare il concetto di social housing, trasformando strutture ripetitive e monotone in un’architettura aperta, luminosa e inclusiva, a beneficio del quartiere e della comunità che lo abita”, ha commentato l’architetto Daniele Rangone co-founder e chief vison officer di Settanta7.

”Dietro ReStart Scampia c’è una vera e propria macchina organizzativa: circa 200 persone impegnate, con punte che raggiungono le 300 unità, e oltre 50 aziende coinvolte. Una filiera selezionata non soltanto sulla base delle competenze e della capacità produttiva, ma anche privilegiando imprese e fornitori capaci di garantire elevati standard di sostenibilità ambientale, a partire dal rispetto dei CAM, oltre che di affidabilità, correttezza e legalità. Essere protagonisti di questa trasformazione è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità. Rigenerare non significa semplicemente costruire nuovi edifici, ma mettere insieme competenze, persone e imprese per restituire qualità, identità e futuro a una parte di città” ha commentato Emanuele Di Palo Ceo di Piloda Building.

– Foto ufficio stampa Comune di Napoli –

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