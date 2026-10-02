Roma, investe bimbo davanti alla scuola e scappa: 54enne denunciato

(Adnkronos) – Rintracciato e denunciato un 54enne per fuga e omissione di soccorso dopo aver investito un bambino di 11 anni davanti a una scuola di Roma e essersi allontanato senza fermarsi. L’uomo è stato individuato dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale al termine di una serie di accertamenti e appostamenti nel quartiere San Basilio.

L’investimento era avvenuto lunedì mattina davanti all’Istituto comprensivo Ennio Morricone di via Belforte del Chienti, dove il bambino si trovava insieme ad altri compagni di scuola. Dopo l’urto, il conducente aveva proseguito la marcia senza prestare soccorso né chiamare i soccorsi. Il minore era stato trasportato in ospedale dal personale del 118 e le sue condizioni non sono risultate gravi.

Non disponendo del numero di targa, gli agenti hanno raccolto testimonianze ed elementi utili per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il veicolo coinvolto. Sulla base delle informazioni acquisite hanno quindi avviato servizi mirati nella zona, fino a individuare questa mattina, sempre a San Basilio, una Ford Fiesta compatibile con le descrizioni raccolte. I successivi accertamenti hanno permesso di ricondurre l’auto e il suo conducente all’investimento.