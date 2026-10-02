Rome Business School celebra la laurea di oltre 3000 studenti

Roma, 2 ott. (askanews) – Rome Business School parte di Planeta Formaciòn Universidades, un network internazionale di 22 istituzioni educative creato da De Agostini e dal Grupo Planeta, ha celebra la Graduation Ceremony 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, dove si è concluso il percorso di studi di 3504 studenti di 148 diverse nazionalità, davanti a un pubblico di famiglie, aziende e università partner internazionali per un totale di oltre 5.000 partecipanti considerando professori e famigliari.Tra gli ospiti d’onore, Silvio Ursini, Executive Vice President del Gruppo Bulgari e a capo della divisione Hotels & Resorts, è stato il Patron della cerimonia di quest’anno.Ursini si aggiunge alla lista dei Patron delle ultime edizioni, che negli anni ha visto susseguirsi, tra gli altri, Nicola Drago (Executive Vice Chairman del Gruppo De Agostini, 2025), Nico Losito (Vice President IBM Technology Italia, 2024) e Giovanni Ravasio (VP Cloud Applications Italia e Iberia di Oracle, 2023).Tra i momenti più significativi, la consegna dei riconoscimenti, con cui Rome Business School ha celebrato l’eccellenza di studenti, docenti e aziende che si sono distinti nel corso dell’anno. Il Graduation Patron Impact Award è stato consegnato a Silvio Ursini mentre tra i premi alla docenza, l’Online Teaching Excellence Award è andato al professor Andrea Ciceri, Program Director dell’International Online Master in Neuromarketing and Customer Experience; l’On Campus Teaching Excellence Award è stato assegnato al professor Federico Coccia, dell’International Master in Marketing and Sales; e il Program Director Recognition Award è andato alla professoressa Silvia Bellucci, Program Director dell’International Master in Data Science.Quest’anno, il RBS4Entrepreneurship Award è andato a SKYA, una startup che utilizza l’intelligenza artificiale conversazionale per automatizzare lo screening dei candidati nei processi di selezione del personale, nata proprio dal programma RBS4Entrepreneurship. A chiudere la lista dei premiati, il Talent Partner Award, assegnato all’azienda che ha reclutato il maggior numero di studenti di Rome Business School nel corso dell’anno, è andato a Deloitte; a ritirare il riconoscimento è stato Fabrizio Del Gobbo, Employer Branding Manager dell’azienda.