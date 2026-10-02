Tennis, giornata negativa per l’Italia: Darderi saluta Tokyo, Paolini out da Pechino

ROMA (ITALPRESS) – Si ferma Luciano Darderi nel “Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships”, il torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.342.275 dollari in corso sul cemento dell’Ariake Colosseum di Tokyo. L’azzurro, numero 19 del mondo, ha ceduto agli ottavi di finale di fronte al francese Kyrian Jacquet, numero 86 del ranking Atp, in gara come “special exempt”, col punteggio di 6-3 7-6 (5).

DEBUTTO AMARO PER PAOLINI A PECHINO

Finisce subito l’avventura di Jasmine Paolini nel “China Open”, penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 9.415.725 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un Atp 500). La tennista azzurra, numero 20 del mondo e 14esima favorita del tabellone, ha perso nei 32esimi di finale, dopo il bye del primo turno, contro la ucraina Daria Snigur, numero 46 del ranking internazionale, col punteggio di 3-6 7-6 (5) 6-2. Ai sedicesimi di finale Singur sfiderà la australiana Taylah Preston, vincitrice contro la francese Diane Parry, 22esima testa di serie del seeding, con lo score 7-6 (4) 6-1.

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