Ucraina, ancora droni contro Kiev. Nyt: “In atto attacco russo più potente contro infrastrutture energetiche”

(Adnkronos) –

Nuovo attacco alla capitale ucraina. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Darnytskyi a Kiev. Secondo quanto riportato dalla Procura della città di Kiev, il drone ha colpito l’edificio fra il 24° e il 25° piano.

Le truppe russe avrebbero inoltre colpito un ponte stradale e ferroviario sul fiume Dnipro a Kiev, utilizzato per i rifornimenti logistici militari destinati alle forze armate ucraine nel Donbass, ha riferito il ministero della Difesa russo. “Le forze armate russe continuano a colpire infrastrutture portuali ed energetiche ucraine, nonché navi impiegate nell’interesse delle forze armate ucraine. Questa sera, gli attacchi dei droni hanno danneggiato a Kiev un ponte stradale e ferroviario sul fiume Dnipro, che facilita gli spostamenti delle truppe e la logistica dei rifornimenti militari per i gruppi delle forze armate ucraine nel Donbass”, si legge nella dichiarazione.

Gli avvertimenti dei funzionari ucraini circa gli attacchi russi sempre più potenti contro le infrastrutture energetiche di Kiev sono già realtà. Mosca, infatti, non ha aspettato l’inverno e l’arrivo del freddo per paralizzare la rete elettrica dell’Ucraina. Il primo grande attacco era previsto per l’autunno inoltrato, ma già mercoledì missili e droni si sono abbattuti su una grande centrale termoelettrica e su altri impianti energetici, scuotendo la capitale ucraina, Kiev, con esplosioni. Al mattino – Scrive il New York Times – diversi quartieri erano senza elettricità e acqua.

Secondo quanto affermato dalle autorità ucraine, l’attacco ha segnato l’inizio di una nuova campagna volta a gettare le città ucraine nel freddo e nell’oscurità, con l’obiettivo finale di spezzare il morale della popolazione e paralizzare lo sforzo bellico. La Russia ha condotto campagne simili ogni anno, con risultati altalenanti, ma quest’inverno si presenta armata di scorte di missili balistici e droni a reazione che l’Ucraina ha faticato a intercettare.

La portata dell’ambizione della Russia di sottomettere gli ucraini è evidente in un documento che il ministro dell’energia ucraino, Denys Shmyhal, ha mostrato ai partner europei a Parigi due settimane fa, citando due persone a conoscenza della presentazione. Shmyhal avrebbe descritto il documento come un piano russo intercettato per provocare il collasso del sistema energetico attraverso attacchi metodici. Il piano, di cui il New York Times ha ottenuto una copia, descrive una campagna di attacchi che prevede l’impiego di un massimo di 1.000 missili, droni e bombe. Gli obiettivi sarebbero un’ampia gamma di infrastrutture, tra cui sottostazioni elettriche, centrali idroelettriche e termoelettriche e centrali termiche.

L’Ucraina intanto ha utilizzato per la prima volta in combattimento il suo missile balistico tattico FP-7. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social: “Primo utilizzo in combattimento. Grazie per il risultato. Prossimo passo: la produzione”.

Il capo dello Stato non ha specificato dove o come l’FP-7 sia stato utilizzato. Il produttore del missile, Fire Point, afferma che è in fase di sviluppo come intercettore balistico nell’ambito del programma europeo di difesa missilistica Freyja, avviato quest’anno. Gli analisti militari ucraini descrivono l’FP-7 come un missile a corto raggio con una gittata di circa 200 km, paragonandolo al sistema missilistico tattico dell’esercito statunitense, ma molto più economico. L’Ucraina, la cui produzione missilistica è molto indietro rispetto a quella russa, ha considerato lo sviluppo di propri missili balistici tattici un elemento importante della sua risposta al frequente utilizzo di tali missili da parte della Russia nei suoi attacchi.

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha intanto minacciato di intraprendere azioni contro l’Ucraina se Kiev non ammetterà di aver violato un accordo tra i due Paesi per non divulgare il trasferimento di due soldati nordcoreani che avevano combattuto nelle file dell’esercito russo e che erano stati catturati. Seul chiede inoltre a Kiev di scusarsi: il presidente sudcoreano ha scritto su X: “Se il rifiuto di riconoscere i fatti e di chiedere scusa continuerà, prenderemo ulteriori provvedimenti”.

La diatriba fra i due Paesi è iniziata quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il trasferimento dei prigionieri a Seul dal podio dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Corea del Sud ha affermato che le parti si erano accordate per non divulgare la notizia, ma l’Ucraina ha smentito.