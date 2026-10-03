Custodiva armi e manuali con finalità terroristiche: arrestato studente 21enne a Salerno

(Adnkronos) – In casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Nella giornata di ieri, gli agenti della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno arrestato in flagranza di resto uno studente 21enne italiano con le accuse di detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e detenzione di armi clandestine.

Il giovane studente universitario ha già precedenti di polizia per truffa e porto d’﻿armi illegale. L’arresto in fragranza è stato reso necessario dopo la perquisizione disposta con decreto della Procura di Salerno (procuratore Raffaele Cantone, aggiunto Rocco Alfano) ed eseguito dagli specialisti della Polizia di Stato. Il soggetto era stato già segnalato dall’AISE quale internauta dedito alla ricerca di manualistica relativa all’addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, nonché di pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico, avendo anche manifestato l’intenzione di compiere progetti di azioni violente.

I successivi approfondimenti, che hanno confermato e valorizzato il quadro informativo, sono sfociati nell’esecuzione di un decreto di perquisizione personale, locale e informatica, dove erano state contestate, allo stato, le condotte di procacciamento e detenzione di materiale informatico costituito da documenti (guide e manuali) contenenti istruzioni sulla fabbricazione o sull’uso di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali, con finalità di terrorismo.

Durante la perquisizione, è stato sequestrato materiale di interesse investigativo: in particolare, manuali contenenti istruzioni per la costruzione di ordigni nonché attestanti la sua piena adesione all’ideologia del radicalismo islamico. Inoltre, sono stati rinvenuti due coltelli, un machete di circa 50 centimetri, sono state sequestrate due pistole (una Colt e un Revolver), che da una prima disamina, sebbene a salve, risultano modificate con ciclo funzionale attivo, e 107 munizioni a salve. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto presso il carcere di Fuorni in attesa dell’interrogatorio di convalida.