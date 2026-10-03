F1, Bahrain, pole di Verstappen a Sepang

Roma, 3 ott. (askanews) – Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Malesia, sul circuito di Sepang, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton di 298 millesimi. L’olandese della Red Bull, autore del miglior tempo in 1’35″130, scatterà dunque dalla prima posizione nella gara di domani, mentre al suo fianco partirà Hamilton, protagonista di una qualifica molto positiva.

In seconda fila ci sarà Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha chiuso con il quarto tempo in 1’35″631, ma guadagna una posizione per la penalità di cinque posti inflitta a Isack Hadjar per la sostituzione della power unit. Il pilota della Red Bull, terzo in qualifica in 1’35″558, sarà quindi costretto a partire dall’ottava posizione. Al fianco di Antonelli scatterà Charles Leclerc, quinto con la seconda Ferrari in 1’35″666.

Terza fila tutta McLaren con Lando Norris, sesto in 1’35″757, e Oscar Piastri, settimo in 1’35″762. George Russell partirà invece dalla nona posizione dopo l’ottavo tempo in qualifica. Chiudono la top ten Pierre Gasly con l’Alpine e Gabriel Bortoleto con l’Audi.

La sessione ha regalato anche qualche sorpresa nelle fasi precedenti. Ferrari aveva scelto di mandare in pista Hamilton e Leclerc con gomme medie nel Q1, mentre gli altri principali protagonisti avevano optato per le soft. Fuori nel primo segmento Valtteri Bottas, Sergio Perez, Alex Albon, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.

Nel Q2 sono state eliminate entrambe le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, rispettivamente dodicesimo e quattordicesimo. Alonso ha comunque centrato un risultato significativo dopo il rinnovo con il team. Fuori anche le Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson e l’Alpine di Franco Colapinto, che sconterà domani una penalità complessiva di 15 posizioni.

Per Antonelli la qualifica è stata condizionata da un errore nel Q2: il suo primo tempo è stato cancellato per track limits in curva 6, costringendolo a un secondo tentativo con una nuova soft. La gomma utilizzata in precedenza gli ha poi consentito un solo giro lanciato in Q3, chiuso con il quarto tempo.

Il pilota italiano partirà quindi davanti a Leclerc e con George Russell alle sue spalle, mentre Verstappen proverà a trasformare la pole nel successo sul circuito che lo aveva visto vincere nell’ultima gara di Formula 1 disputata in Malesia, nel 2017.