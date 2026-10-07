Spagna, morta Maricarmen Abascal: il suo sfratto aveva acceso la protesta per la casa

(Adnkronos) – Maricarmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta oggi all’ospedale Gregorio Marañón di Madrid. A confermarlo un comunicato del Sindacato degli Inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Retiro, dove aveva vissuto per settant’anni.

Nei giorni scorsi decine di migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Madrid per protestare contro lo sfratto, chiedendo maggiore tutela per gli inquilini. I manifestanti hanno attraversato le strade cittadine, agitando chiavi e fischietti per chiedere provvedimenti volti a frenare l’aumento dei costi degli alloggi e a rendere più difficili gli sfratti.”Potresti essere la prossima Maricarmen” la scritta apparsa su uno striscione esposto durante la manifestazione.