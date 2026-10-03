Manovra, Schlein: per Meloni priorità è battere record spesa militare

Roma, 3 ott. (askanews) – “Quattordici miliardi di aumento delle spese militari, indebitando il futuro del paese. Non si era mai visto un aumento così. Con la sanità allo stremo e gli stipendi troppo bassi mangiati dall’inflazione al 4%, pare che per Giorgia Meloni la priorità sia battere il record storico di aumento della spesa militare. Noi non ci stiamo, e ci opporremo. Il Paese è in difficoltà e le persone hanno bisogno di cure, stipendi più alti e scuole, servizi e infrastrutture che funzionano. Se vincerà la destra porterà al 5% del PIL la spesa militare, se vinceremo noi porteremo al 7% la spesa sanitaria”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein.