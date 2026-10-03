Mattarella: garantire il multilateralismo, è indispensabile

Roma, 3 ott. (askanews) – “Abbiamo poi parlato ieri con il principe di alcuni aspetti generali registrando la nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme che vanno garantite per una corretta e positiva modalità di relazione nella nella vita internazionale. Abbiamo parlato anche di tanti problemi che ci sono in questo momento nella vita internazionale registrando una costante, piena sintonia e convergenza ispirate a valori della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello stato di diritto e dei dei diritti umani”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa con il Principe Alberto II durante la visita di Stato nel Principato di Monaco.