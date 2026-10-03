Premio Mattia Torre 2026, svelati i sette brani finalisti

Roma, 3 ott. (askanews) – Si è svolta ieri sera, venerdì 2 ottobre, al Teatro dell’Unione di Viterbo, la prima serata della seconda edizione del Premio “Mattia Torre”, condotta magistralmente da Geppi Cucciari. Nel corso della serata sono stati presentati i sette brani dei finalisti, letti da attrici e attori.

I sette brani finalisti, con i rispettivi autori in ordine alfabetico, sono: Giulio Armeni (Il pozzo di Valloxen) – letto da Carlo De Ruggieri; Francesca Bertozzi (Poi mi viene l’ansia) – letto da Cristina Pellegrino; Laura Guerrieri (Gli piaccio o non gli piaccio?) – letto da Caterina Guzzanti; Stefano Rinaudo (Cronache ospedaliere) – letto da Massimo De Lorenzo; Fabrizio Sani (Lucio) – letto da Luca Amorosino; Nemanja Suvajac (Il curioso caso del Bulldog) – letto da Alessandro Tiberi; Giulietta Tisminetzky (Nutella Love) – letto da Giulia Mombelli.

Zerocalcare è salito sul palco del Teatro dell’Unione insieme al suo inseparabile cane Ziggy. In una conversazione intima e profonda con Geppi Cucciari, ha raccontato ciò che Mattia Torre ha significato per lui, condividendo un breve e sentito ricordo.

Geppi Cucciari ha accompagnato il pubblico tra letture e ricordi con ironia e sensibilità, dando alla serata un tono affettuoso e partecipe. Gli interventi musicali della Boris Band hanno accompagnato la serata.

Questa sera, sabato 3 ottobre, alle ore 19 la Boris Band partirà da Piazza delle Erbe fino a raggiungere il Teatro dell’Unione. Al teatro si terrà poi la cerimonia di consegna del Premio della Giuria, del Premio del Pubblico e dei premi speciali “Splendida Cornice” e “Propaganda Live”.