Malan e Bignami scrivono al M5S: “Sostituite Scarpinato in commissione Antimafia”

(Adnkronos) –

Via Roberto Scarpinato dalla commissione Antimafia. E’ questa la richiesta che Lucio Malan e Galeazzo Bignami, capigruppo a Senato e Camera di Fratelli d’Italia, fanno ai loro omologhi del Movimento 5 stelle, Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi. Attraverso una lettera formale, con in copia anche la presidente dell’organo Chiara Colosimo e gli altri componenti della commissione, i due parlamentari ‘meloniani’ si rivolgono ai colleghi per chiedere la sostituzione dell’ex procuratore di Caltanissetta “con un altro esponente del vostro gruppo” perché “è del tutto evidente l’impossibilità di lavorare con serenità, oltre che a tutelarne la piena attendibilità istituzionale agli occhi della opinione pubblica, se tra i suoi componenti siede chi un giudice della Repubblica ha indicato come autore di un’attività depistante proprio sui fatti che la commissione indaga”.

L’invito di Malan e Bignami nasce dopo che il gip di Caltanissetta archiviando l’inchiesta mafia-appalti nelle stragi del 1992 definisce “attività depistante” quella del senatore Scarpinato alla vigilia dell’audizione di Roberto Natoli in commissione Antimafia, arrivando a dire addirittura che il pentastellato avrebbe svolto una “‘attività di inquinamento’ realizzata ‘in senso a sé favorevole'”. “Lo stesso gip – scrivono nella lettera i due capigruppo di Fdi – precisa che la valutazione sull’opportunità di questi comportamenti spetta alla politica, non alle aule giudiziarie. Per questo riteniamo sia ora responsabilità della politica intervenire”.

“La commissione Antimafia ha il compito, tra l’altro, di ricercare la verità sulle stragi in cui persero la vita Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le loro scorte. Per questo vi chiediamo di sostituire il senatore Scarpinato nella commissione con un altro esponente del vostro gruppo”, è l’appello rivolto a Pirondini e Ricciardi. “Siamo certi della vostra piena collaborazione nella ricerca della verità sulle stragi di mafia. Siamo certi anche del rispetto che avete sempre dichiarato per le parole dei magistrati impegnati nella lotta alla mafia. Questa è l’occasione per dimostrarlo coi fatti”.

Alla richiesta di Malan e Bignami, Pirondini e Ricciardi rispondono in serata. “Gentili Malan e Bignami – iniziano i due presidenti del Movimento 5 stelle -. Abbiamo ricevuto la vostra missiva in cui non vi manca l’ardire di spingervi a chiedere al Movimento 5 stelle di cacciare Roberto Scarpinato dall’Antimafia. Contemporaneamente, per non farvi mancare nulla, pretendete di darci lezioni di rispetto delle istituzioni mentre la vostra maggioranza tiene sotto chiave le chat di Delmastro e un prestanome della camorra come Caroccia. Qualsiasi persona di buon senso avrebbe utilizzato maggiore prudenza, evidentemente la vergogna non è un sentimento coltivato a via della Scrofa”.

Pirondini e Ricciardi poi continuano entrando nel merito: “Veniamo al punto. Improvvisamente avete scoperto il ‘rispetto per i magistrati’. Gli stessi che attaccate ogni qualvolta vi fa comodo e contro i quali avete scatenato una campagna di odio orrenda in occasione del referendum sulla giustizia che gli italiani hanno sonoramente bocciato. Alla luce della vostra missiva attendiamo con impazienza un vostro sussulto di coerenza: le dimissioni di tutti gli esponenti di FdI dalla commissione Antimafia che hanno votato per nascondere le chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l’aggravante di aver agevolato il clan Senese. Caldeggiamo che quelle dimissioni riguardino in particolare la presidente Chiara Colosimo, anche alla luce dei rapporti pubblicamente documentati con l’ex terrorista nero Luigi Ciavardini”.