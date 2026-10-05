Gallinari e la rissa sfiorata con Sinner: “Mi ha tagliato la strada…”

(Adnkronos) –

Danilo Gallinari stava per picchiare… Jannik Sinner. Il cestista italiano, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha raccontato un aneddoto che riguarda il suo primo incontro con il numero uno del mondo, al momento costretto a rimanere fuori dai campi per un infortunio al ginocchio, nel parcheggio di un centro sportivo.

”Arrivo con la macchina e prima di parcheggiare bisognava passare tre livelli di sicurezza. Non sapevo bene dove andare, così mi fermo dal primo addetto, poi dal secondo… In tutto questo c’era un’auto dietro di me che mi metteva una pressione pazzesca”, ha raccontato Gallinari, “voleva superarmi a tutti i costi, ma non c’era spazio. Al terzo checkpoint ripartiamo e quest’auto ci supera a destra, si piazza di traverso e inchioda. Per poco non ci scontriamo!”.

“A quel punto dico al mio amico di scendere perché volevo scendere anch’io a chiarire la questione”, ha spiegato l’ex cestista, “abbassiamo il finestrino… e dall’altra macchina lo abbassa Jannik Sinner! Alla fine abbiamo riso, l’ho lasciato passare perché doveva andare ad allenarsi e poi ci siamo rivisti con calma dentro al palazzetto”.