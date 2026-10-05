L’Italia Under 21 batte 6-2 la Polonia e vola agli Europei

PESCARA (ITALPRESS) – L’Italia Under 21 vola agli Europei 2027. I ragazzi di Silvio Baldini rifilano un pesante 6-2 alla Polonia, imbattuta e con due soli gol subiti in tutto il percorso di qualificazioni, e centrano l’accesso diretto alla rassegna continentale in Albania e Serbia, in programma dal 16 giugno al 3 luglio, e che assegnerà anche tre pass (finaliste e terza classificata) per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Agli azzurrini serviva un successo con due gol di scarto sull’undici di Brzeczek per evitare di restare invischiati nella classifica delle migliori seconde o – nel peggiore dei casi – nei playoff. Match dominato dall’Italia, che mette in discesa la pratica nel primo tempo con Koleosho (16′) e Ndour (26′) e cala un poker nella seconda frazione con un gol straordinario sempre di Ndour, che firma il 3-0 calciando da prima del centrocampo, sorprendendo il portiere polacco Lubik. Il quarto e il quinto gol li mettono a segno Lipani (59′) e Fini (66′), mentre per la Polonia sono inutili ai fini del risultato le reti di Mikolajewski (65′) e Zewlakow (85′). Il 6-2 finale è di Cherubini, che segna il primo gol in Under 21. L’Italia si aggiunge dunque a Portogallo, prima classificata del Girone B, Francia, prima nel Girone C, Inghilterra, prima nel Girone D, Norvegia, prima nel Girone G, e Croazia, prima nel Girone H, nel lotto di squadre già qualificate agli Europei. La Polonia – al momento qualificata in quanto migliore seconda – dovrà attendere i risultati di Grecia e Finlandia, impegnate domani rispettivamente con Irlanda del Nord e Kosovo.

L’Italia entra bene in campo e sfiora il vantaggio prima con Ndour e poi con Liberali, trovando sempre la risposta di un ottimo Lubik. Prosegue il forcing degli azzurrini, che la sbloccano al 16′: combinazione tra Ahanor e Liberali, il fantasista del Como calcia e trova la respinta della retroguardia polacca, ma Koleosho è il più lesto di tutti nell’avventarsi sulla seconda palla e a battere Lubin per l’1-0. I ragazzi di Baldini non mollano la presa e raddoppiano al 26′ con Ndour, che insacca di testa su cross dalla destra di Liberali per il 2-0. I ritmi si abbassano, ma la Polonia continua a fare fatica a livello fisico. Nel finale di frazione Liberali va vicino al 3-0 colpendo il palo con un sinistro sporco in piena area di rigore. Nel secondo tempo non cambia la musica e l’Italia va a caccia del tris, che arriva con un’autentica magia di Ndour. Su sviluppo di calcio d’angolo per la Polonia il centrocampista viola raccoglie il pallone fra la propria area e il centrocampo e si inventa un clamoroso gol da oltre 70 metri, sorprendendo un troppo avanzato Lubik. Polonia in rottura prolungata e al 59′ ecco il 4-0: Koleosho imbuca per Lipani, che di sinistro batte Lubik per il poker azzurro.

L’Italia scende di intensità e la Polonia accorcia le distanze al 65′, con il gol di Mikolajewski su invito di Drachal, ma i ragazzi di Baldini tornano subito a colpire e dopo meno di un giro di lancette volano ancora a +4 con il mancino del subentrato Fini, che mette dentro il 5-1 al 66′. Nel finale la Polonia prova a riavvicinarsi con Zewlakow (85′), ma l’Italia risponde nuovamente subito con il primo gol in Under di Cherubini (86′) per il 6-2 finale.

“Questi sono ragazzi speciali e meritano queste soddisfazioni. Hanno fatto due settimane da grandi professionisti, senza risparmiare fatiche. Dopo la partita vinta all’ultimo secondo era un segno del destino. Dobbiamo ringraziare le stelle che sono state dalla nostra parte”. Così, ai microfoni di Rai Sport, Silvio Baldini. “Ho detto ai miei ragazzi ieri che qui a Pescara esiste la magia, il pubblico ci ha trasmesso grande energia. Dedico la vittoria ai miei giocatori”, aggiunge Baldini.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Palmisani 6; Ahanor 7, Comuzzo 6.5, Chiarodia 6, Bartesaghi 6.5; Pisilli 6.5, Faticanti 6.5 (11′ st Lipani 6.5), Ndour 8; Liberali 7.5 (11′ st Fini 6.5), Cisse 6 (17′ st Camarda 6), Koleosho 7 (34′ st Cherubini sv). In panchina: Daffara, Calvani, Berti, Moruzzi, Lulli. Allenatore: Baldini 7.

POLONIA (4-2-3-1): Lubik 6; Krajewski 4.5, Monka 5.5, Ede 5, Gurgul 5.5; Kowalczyk 5 (27′ st Duda 5.5), Kocaba 5 (20′ st Oyedele 6); Urbanski 6 (10′ st Zewlakow 6.5), Mazurek 6, Pienko 5.5 (11′ st Drachal 6); Bak 5.5 (1′ st Mikolajewski 6.5) In panchina: Zych, Drapinski, Matysik, Luberecki. Allenatore: Brzeczek 5.5.

ARBITRO: Badstubner (Germania) 6.

RETI: 16′ pt Koleosho, 26′ pt Ndour; 9′ st Ndour, 14′ st Lipani, 20′ st Mikolajewski, 21′ st Fini, 40′ st Zewlakow, 41′ Cherubini.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in discrete condizioni. Spettatori: 9.414. Ammonito: Palmisani. Angoli: 9-4 per l’Italia. Recupero: 1′; 4′.

I COMPLIMENTI DI MALAGÒ “GRANDE SODDISFAZIONE”

“La qualificazione all’Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la Figc e per il calcio italiano. Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Giovanni Malagò dopo la qualificazione della Nazionale U21 ai prossimi Europei.

– foto IPA Agency –

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