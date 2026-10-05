Marco Mengoni pubblica il nuovo singolo “Giornate perse”

Milano, 5 ott. (askanews) – Esce venerdì 9 ottobre Giornate perse (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il primo singolo del nuovo progetto discografico di Marco Mengoni che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download e in rotazione radiofonica. Un brano che nasce tra attese, silenzi e pensieri che si affollano, momenti in cui il tempo sembra fermarsi mentre tutto intorno continua a correre.

Giornate perse racconta del silenzio che lascia spazio a pensieri che si accavallano, ricordi e domande. È l’attesa del cambiamento, dopo un periodo complesso. Un brano che nasce anche dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione senza subire influenze o costrizioni dal mondo esterno, senza farsi dettare cosa sia giusto e cosa sbagliato. Fragilità e consapevolezza convivono così in un brano dal pop sofisticato, caratterizzato da una scrittura intima che fa dialogare Marco con sé stesso e attraversato dalla sensibilità della tradizione cantautorale italiana, con particolare riferimento a Lucio Dalla, da sempre un punto di riferimento per Mengoni; un omaggio al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Giornate perse è scritta da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con la composizione di Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts, prodotta da Giovanni Pallotti e Marco Mengoni e co-prodotta da Vanegas.

Sul piano sonoro, il brano nasce dall’incontro di una dimensione acustica, costruita con strumenti suonati dal vivo, e una produzione che restituisce un suono contemporaneo. Una scelta che anticipa anche la direzione musicale delle 26 serate di Marco Mengoni Allo Sbagliato, dove l’artista porterà in scena uno show unico, che affonda le radici nel soul e nel blues, interamente suonato dal vivo, senza sequenze, click o altre componenti digitali. Spariscono anche gli in-ear, tutto per annullare qualsiasi barriera con il pubblico, posizionato attorno all’area di esibizione, senza palchi, transenne o altro a dividerlo da Mengoni e gli 11 elementi che lo accompagnano; senza una scaletta precisa, ma tanta improvvisazione e tanto “vivere il momento”, comunicando attraverso la musica stati d’animo e sensazioni nell’istante in cui vengono vissute.

Il brano arriva a pochi giorni dall’annuncio di Allo Sbagliato, il nuovo spazio milanese con Marco Mengoni alla direzione creativa. Per sette settimane, dal 5 novembre al 19 dicembre, l’off line club ospiterà una lunga residency di Mengoni da 26 show e, a completare il cartellone, quando il cantautore non sarà sul palco, serate di comedy con la coppia Nuzzo e Di Biase, ospiti internazionali come Benjamin Clementine in versione voce e piano, e ancora la new wave italiana con Faccianuvola, Angelica Bove, Settembre, prima stanza a destra, Gioia Lucia, Il Maestrale, Mazzariello, Anna and Vulkan, Primogenito, Matsby, e incursioni jazz di Sayf, la stand up raffinata di Luca Ravenna, Stefano Rapone, Sandro Canori, Fill Pill, Pietro Sparacino e alcuni nomi della scena femminile Carlotta Spallino, Chiara Pagliaccia, Cecilia Forastieri, Giulia Cerruti. Una dj night con MACE, Clap! Clap! e un reading con Federico Buffa dedicato proprio a Lucio Dalla “Il futuro è tra mezz’ora”

Serate uniche, una diversa dall’altra, da vivere off-line: all’ingresso il telefono verrà, infatti, riposto in una custodia richiudibile, perché qui conta il momento, da vivere fino in fondo. Al pubblico è richiesto solo di essere presente e portarsi a casa il ricordo di un’esperienza “felicemente sbagliata”.

I biglietti sono disponibili su livenation.it/allosbagliato.