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Nobel per la Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel

| 5 Ottobre 2026 14:04 | 0 commenti

Nobel per la Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel

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(Adnkronos) – Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth (Usa), Peter Hegemann (Germania) e Georg Nagel (Germania) “per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all’optogenetica”.  

Ad annunciare i vincitori dal Karolinska Institutet di Stoccolma è stato il segretario generale dell’Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman. I tre scienziati si divideranno 12 milioni di corone svedesi (1 milione in più rispetto agli ultimi anni), pari a circa 1,066 milioni di euro. 

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