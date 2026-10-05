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Spagna, Sanchez verso elezioni anticipate

| 5 Ottobre 2026 02:02 | 0 commenti

Spagna, Sanchez verso elezioni anticipate

AdnKronos
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(Adnkronos) – Il governo del premier Pedro Sanchez e il Psoe sono pronti a elezioni anticipate in Spagna dopo la bocciatura dei decreti sulla casa. A quanto riferisce El Pais, “dopo un weekend molto intenso di incontri, parlando con quasi tutto il partito, i suoi ministri, i suoi consiglieri e i suoi principali partner”, il premier potrebbe annunciare già domani la sua decisione. La Moncloa starebbe anche studiando le modalità per riapprovare i decreti sulla casa, facendoli ratificare dalla Deputazione Permanente del Congresso, l’organo costituzionale che garantisce la continuità delle funzioni parlamentari quando le Camere sono sciolte, scadute o fuori dai periodi ordinari di sessione. 

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