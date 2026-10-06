A Roma una mostra per celebrare i 90 anni dell’Eur

Roma, 6 ott. (askanews) – Dalle origini della “Città Bianca” nata con l’E42 fino alle icone contemporanee come la Nuvola di Fuksas. Dal 6 novembre 2026 al 7 febbraio 2027 il Palazzo Uffici dell’EUR ospita la mostra “EUR – UNA STORIA LUNGA 90 ANNI”, grande progetto espositivo promosso e co-prodotto da EUR Spa per celebrare il novantennale dalla fondazione dell’Ente Esposizione Universale di Roma.L’esposizione, curata da Alessandro Nicosia e Marco Pizzo e organizzata da COR, ripercorre la trasformazione urbanistica, sociale e culturale di uno dei quartieri più iconici del Novecento.”È un anniversario quasi tondo, novant’anni, che in realtà ne racchiude due: novant’anni dell’EUR e dieci anni della Nuvola. È un quartiere che nella sua storia ha attraversato sia i momenti più alti che quelli più bassi della storia italiana e mondiale. Nato per parlare al mondo, vuole continuare a farlo: non è soltanto l’espressione del Futurismo e del Razionalismo. Peraltro, allestiamo questa mostra in quello che era lo spazio dei disegnatori, all’interno del Palazzo Uffici, il primo edificio realizzato all’EUR alla fine degli anni Trenta” ha concluso Enrico Gasbarra, Presidente di EUR Spa.Un valore testimoniale e identitario rinforzato dalla scelta della sede: la mostra trova infatti spazio all’interno della suggestiva Sala dei disegnatori del palazzo, il luogo simbolico dove i progettisti dell’epoca tracciarono per la prima volta i contorni di una città proiettata nel futuro.”È una mostra speciale che abbiamo realizzato proprio in occasione del novantesimo anniversario della nascita dell’EUR. Si tratta di un’esposizione con un taglio nuovo e diverso: non c’è soltanto la dimensione urbanistica e architettonica, che nella nostra mostra ovviamente non poteva mancare, ma anche un’attenzione profonda agli aspetti sociali, culturali e della vita quotidiana, raccontati attraverso una serie di eventi che ripercorrono le cose più belle di questi novant’anni” ha dichiarato Alessandro Nicosia, curatore della mostra “EUR – UNA STORIA LUNGA 90 ANNI”.L’esposizione offre così una lettura completa dell’evoluzione dell’EUR, superando il confine tra centro storico e metropoli moderna. L’iniziativa valorizza la doppia identità del distretto: un grande polo direzionale ed economico, ma al contempo un luogo di socialità, cultura e servizi integrati al servizio dei cittadini e proiettato verso un futuro internazionale.