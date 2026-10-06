Carburanti, Schlein: tetto prezzi crollato come ogni bugia di Meloni

Roma, 6 ott. (askanews) – “Il tetto al prezzo dei carburanti che Giorgia Meloni si è affrettata a celebrare, ringraziando i colossi petroliferi, è durato – per quanto riguarda il diesel – poco più di una settimana. È crollato anche quello, come tutte le loro bugie nel corso di questi 4 anni per loro stessa incompetenza”. Lo ha scritto la segretaria del Pd, Elly Schlein, sui suoi canali social.

“Ma mentre loro ringraziano le compagnie petrolifere, le famiglie e le imprese italiane – ha aggiunto – non sanno più come fare il pieno alle loro auto e come pagare le bollette della luce e del gas, e il costo della vita cresce sempre di più”.

“Il Governo ci ascolti e lo faccia subito: attivi le accise mobili e tassi gli extraprofitti dei colossi energetici e petroliferi per aiutare davvero le famiglie e le imprese. Agli italiani servono risposte immediate”.