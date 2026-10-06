Cryptosmart lancia Easy

Roma, 6 ott. (askanews) – Cryptosmart, exchange di criptovalute italiano partecipato dalla Banca Popolare di Cortona e autorizzato come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP) ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), lancia Easy, la nuova piattaforma per acquistare e vendere criptovalute in pochi passaggi guidati, pensata per chi si avvicina alle criptovalute per la prima volta. È il primo servizio rilasciato dopo l’autorizzazione MiCAR e porta in piattaforma oltre 30 nuove criptovalute, selezionate per capitalizzazione, liquidità e conformità al Regolamento, tutte scambiabili su Easy e gestibili in regime fiscale amministrato.Semplice, anche per chi comincia. Molti italiani guardano con interesse alle criptovalute ma rinunciano per timore di non saper gestire l’operatività: un ordine impostato male, un prezzo che cambia mentre si conferma, commissioni poco chiare, wallet e chiavi da gestire. Easy è progettata proprio per loro: l’utente sceglie la criptovaluta, indica quanto vuole investire in euro e vede, prima di confermare, il prezzo garantito, le commissioni già incluse e la quantità netta che riceverà; conferma, e ha finito. Vendere segue la stessa logica. Nessun order book da interpretare, nessuna terminologia tecnica da conoscere, nessun wallet o chiave da custodire, nessuna sorpresa al momento dell’esecuzione. Tutto in un’unica schermata sull’account Cryptosmart: le proprie criptovalute con saldi e andamento, le ultime operazioni, le scorciatoie per depositare e prelevare euro e il pannello compra/vendi con i pulsanti rapidi per l’importo.”Gli italiani non sono un popolo di evasori: è pagare le tasse sulle cripto a essere complicato”, osserva Alessandro Frizzoni, fondatore e CEO di Cryptosmart. “Quando l’intermediario se ne fa carico, come accade da sempre per i titoli, l’adozione cambia scala. Easy serve a questo: rendere l’operatività e il fisco altrettanto semplici, dentro un perimetro autorizzato e vigilato.”Easy opera nel Regime Fiscale Amministrato che Cryptosmart integra gratuitamente (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, esteso alle cripto-attività dalla Legge di Bilancio 2023): a ogni vendita l’exchange, in qualità di sostituto d’imposta, calcola l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza (attualmente il 33%), la trattiene e la versa all’Agenzia delle Entrate, compensando le eventuali minusvalenze nei limiti di legge. Il cliente incassa un importo già al netto delle imposte e non ha alcun adempimento dichiarativo per le cripto-attività detenute sull’exchange, anche se trasferite da altre piattaforme o da wallet personali: come avviene da decenni per azioni, ETF e obbligazioni.”La complessità delle criptovalute non è solo tecnica, è anche fiscale” conclude Alessandro Ronchi, founder e consigliere delegato di Cryptosmart. “Con Easy il cliente non deve preoccuparsi né dell’una né dell’altra: compra e vende con pochi passaggi guidati e, grazie al regime amministrato, non ha più alcun obbligo dichiarativo legato alle cripto-attività detenute sull’exchange, perché è Cryptosmart, in qualità di sostituto d’imposta, ad assumersi l’onere del calcolo, della trattenuta e del versamento delle imposte all’Erario. È il completamento naturale del percorso avviato con l’autorizzazione MiCAR: operatività, sicurezza e gestione fiscale in un’unica soluzione italiana.”