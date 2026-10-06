Mattarella “Da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace”

ROMA (ITALPRESS) – “La sua presenza a Roma è un onore per il nostro Paese e per me è un grande piacere potere dialogare con lei. Quest’anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell’Unione europea ed è un’occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell’Italia nel turno di presidenza lituana dell’Unione. Questa quantità di relazioni antiche e attuali, culturali, politiche, umane tra i nostri Paesi rende facile la nostra collaborazione e si riverbera sull’eccellenza dei nostri rapporti. In questa situazione internazionale, che definire complessa è riduttivo, è molto importante il contributo che i nostri Paesi danno come saggezza, come chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto la sicurezza e la pace”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda.

-Foto: Quirinale-

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