Festa Roma, ad Anthony Ippolito il Premio Progressive alla Carriera

Roma, 7 ott. (askanews) – Anthony Ippolito, 27 anni, riceverà il Premio Progressive alla Carriera nel corso della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica, Paola Malanga.

L’attore statunitense, acclamato per il ruolo di George Wright nella serie Grand Army, per la sua interpretazione di Al Pacino nella miniserie The Offer, e per la versione giovane del personaggio di Adam Sandler nel film Pixels di Chris Columbus, riceverà il premio in occasione dell’anteprima di I Play Rocky, diretto dal premio Oscar Peter Farrelly e presentato nella sezione Grand Public, in cui Ippolito è protagonista nei panni di Sylvester Stallone: a consegnare il riconoscimento la Direttrice Artistica della Festa del Cinema di Roma, Paola Malanga.

Il Premio Progressive alla Carriera, che prende il nome dal Concorso della Festa di Roma, intende valorizzare e incoraggiare una carriera in pieno movimento, giovane e già straordinaria, capace di attraversare con dinamismo mondi e generazioni differenti mantenendo lo sguardo rivolto al futuro.