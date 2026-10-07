Motomondiale, nel 2027 cambia il format del weekend: ci sarà anche la qualifica sprint

ROMA (ITALPRESS) – La MotoGp cambia look. La stagione 2027, oltre a segnare l’inizio di una nuova era regolamentare, vedrà cambiare il format del weekend, più simile a quelli di Formula Uno dove sono previste le sprint: verrà infatti introdotta una qualifica dedicata alla Sprint, creando così griglie di partenza distinte per la Sprint e per la gara lunga, in ogni tappa del calendario.

Il programma del venerdì si aprirà con la prima sessione di prove libere (FP1) da 45 minuti, come avviene attualmente. Poi un secondo turno di libere (FP2) da 30 minuti che sostituirà l’attuale Practice. La nuova FP2, più breve, non sarà valida per l’accesso ad alcuna sessione. Il venerdì si concluderà con le nuove qualifiche della sprint (da 15 minuti), aperte a tutti i piloti, che determinerà le posizioni di partenza per la Sprint del sabato pomeriggio. Il sabato della MotoGP inizierà con la FP3, una sessione di prove libere da 20 minuti, seguita dalle qualifiche per il Gran Premio della domenica. Tutti i piloti parteciperanno alla Q1. I migliori dodici accederanno alla Q2. La Sprint rappresenterà il culmine della giornata di sabato, con la griglia di partenza definita dalla sessione di qualifiche del venerdì.

La domenica si aprirà con le gare delle classi Moto3 e Moto2. Lo spazio in pista precedentemente dedicato al Warm Up della MotoGP verrà spostato a ridosso del Gran Premio: la pit-lane rimarrà aperta per dieci minuti consentendo ai piloti di effettuare diversi giri di ricognizione e un ultimo test funzionale prima della partenza. Poi la gara, che prenderà il via con la griglia determinata dagli esiti della Q1 e della Q2 del Gran Premio.

VENERDÌ:

FP1 – 45 minuti

FP2 – 30 minuti

Qualifiche Sprint – 15 minuti

SABATO:

FP3 – 20 minuti

Q1 Gran Premio – 15 minuti – tutti i piloti

Q2 Gran Premio – 15 minuti – i migliori 12 della Q1

Sprint MotoGP – griglia basata sulle Qualifiche Sprint

DOMENICA:

Gran Premio Moto3

Gran Premio Moto2

Gran Premio MotoGP – griglia basata sulle qualifiche del Gran

Premio

(ITALPRESS).