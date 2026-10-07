“Prima del rumore”, il nuovo format di Max Proietti su Raiplay Sound

Roma, 7 ott. (askanews) – Dopo il grande successo del libro “Gli occhi del Male” la voce di Max Proietti, giovane fenomeno del true crime da migliaia di followers sul web tra i più amati e seguiti in Italia, torna protagonista con “Prima del rumore” il suo nuovo podcast che dal 14 ottobre sarà disponibile con l’attesissima prima puntata su Raiplay Sound.

Prima del Rumore, scritto e curato dallo stesso Max Proietti, è un podcast in sei puntate con cadenza settimanale, che torna su sei casi di cronaca nera molto diversi tra loro: Donato Bilancia, Dennis Nilsen, Aileen Wuornos, Dennis Rader, il caso JonBenét Ramsey e l’omicidio di Desirée Piovanelli.

“Prima del rumore – dichiara Max Proietti – è un progetto al quale tengo in particolare modo, un podcast in cui la mia passione per la pscologia e il crime esce nella sua essenza più pura. Ogni puntata ricostruisce i fatti, le indagini e i processi partendo dai documenti disponibili. Le confessioni vengono messe accanto alle prove, le versioni alle sentenze, e quello che sappiamo viene tenuto separato da ciò che negli anni è diventato racconto. Al centro restano le vittime, le loro vite e le conseguenze lasciate sui familiari e sui sopravvissuti. I colpevoli non diventano personaggi da ammirare e il dolore non viene usato come spettacolo. Prima del rumore prova a tornare a ciò che è accaduto prima che titoli, soprannomi e immagini prendessero il posto delle persone”.

“Ammettiamolo, siamo tutti affascinati dal true crime – prosegue – ci chiediamo da sempre quale sia il motivo per cui il Male con la M maiuscola sia in grado di ammaliarci così tanto, non smettiamo di provare brividi pensando al fatto che – certo – “il mostro è tra noi”, ma allo stesso tempo il suo operato è frutto di disturbi psicologici e traumi sociali che invece dalla nostra possono sembrare tanto lontani. Prima del rumore è allo stesso tempo un viaggio nelle ombre dell’animo umano, un tentativo di svelare cosa si nasconde dietro il male. Ogni episodio ci spingerà a guardare oltre l’orrore superficiale, fino a toccare le profondità di vite segnate da scelte estreme e irreversibili”.