Running, 40 mila alla mezza maratona di Roma: record di iscritti

Roma, 7 ott. (askanews) – Saranno 40 mila i runner al via della terza edizione della Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks, in programma domenica 18 ottobre a Roma. Il dato, emerso oggi durante la presentazione in Campidoglio, segna il record della manifestazione, con le iscrizioni chiuse già a luglio e una crescita del 68% rispetto al 2025.

Particolarmente significativa la presenza femminile, che raggiunge il 50% del totale. Una percentuale in costante crescita dalle 7.300 donne della prima edizione, pari al 42%, alle 9.000 del 2025, il 45%, fino alle circa 20 mila runner attese quest’anno. Sempre più giovane anche il profilo dei partecipanti: il 58% ha tra i 18 e i 34 anni.

La mezza maratona conferma inoltre una forte vocazione internazionale. Il 78% degli iscritti arriva dall’estero, con aumenti particolarmente rilevanti delle partecipazioni da Germania (+148%), Polonia (+146%), Spagna (+131%) e Regno Unito (+122%). In crescita anche gli arrivi dalle Americhe, con Stati Uniti (+11%), Brasile (+23%), Messico (+24%) e Argentina (+20%). Sono oltre 180, infine, i partecipanti provenienti da Australia e Nuova Zelanda.

Novità anche per il percorso. Per la prima volta una gara podistica partirà dalle mura Aureliane, con la starting line allestita in corrispondenza degli archi di via di Porta Ardeatina, tra viale delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo. Confermato invece il traguardo delle prime due edizioni, con l’arrivo in via degli Annibaldi, davanti al Colosseo.

“In appena tre anni la Wizz Air Rome Half Marathon è diventata un punto di riferimento per il panorama italiano e internazionale del running”, ha dichiarato Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Per Mei, il sold out raggiunto già a luglio “è il segnale dell’interesse suscitato da questo evento”, in un momento nel quale il running vive “un periodo d’oro” e le manifestazioni registrano una crescita anche in termini economici e turistici.

“La mezza maratona di Roma è già una delle più importanti e ambite al mondo, con le iscrizioni sold out già da tre mesi”, ha sottolineato Alessandro Onorato. L’assessore ha definito la manifestazione “una scommessa vinta”, ricordando le ricadute sociali, economiche, turistiche e di immagine per la città. “31 mila runner arrivano dall’estero, anche dal Brasile, dalla Nuova Zelanda e dall’Australia”, ha aggiunto.

Il programma si svilupperà anche oltre la gara. Il villaggio di Ostiense sarà aperto dal venerdì e proporrà, tra le iniziative, check-up gratuiti realizzati con il Gemelli, la Longevity Run, la corsa con i propri cani e un charity program destinato alla raccolta di fondi per associazioni no-profit.