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Russia, Andrea Cassarà è il nuovo ct della nazionale di fioretto

| 7 Ottobre 2026 14:04 | 0 commenti

Russia, Andrea Cassarà è il nuovo ct della nazionale di fioretto

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico della nazionale russa di fioretto. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla Federazione di scherma russa tramite i propri canali Telegram, confermando che l’ex atleta azzurro ricoprirà la guida tecnica sia della selezione maschile che di quella femminile. Cassarà ha conquistato due medaglie d’oro olimpiche nel fioretto a squadre, ad Atene 2004 e Londra 2012, nel suo ricco palmares figurano anche un titolo mondiale individuale e sette a squadre e cinque Coppe del Mondo. Il 42enne bresciano ripercorre i passi di Stefano Cerioni, che aveva allenato la nazionale russa di fioretto dal 2013 al 2016. 

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