Tennis, Medvedev fa visita allo spettatore colpito

Roma, 7 ott. (askanews) – Daniil Medvedev si è recato in ospedale per andare a trovare lo spettatore che aveva colpito, in maniera involontaria, con una pallina nella semifinale dell’Atp 500 di Pechino contro Novak Djokovic. Secondo quanto riportato da Spaziotennis, il russo ha regalato al tifoso una racchetta con la scritta “I’m sorry” (ovvero “ti chiedo scusa”) sul manico. La foto è stata originariamente pubblicata su Xiaohongshu (conosciuto a livello internazionale come RedNote), una nota piattaforma social cinese. L’immagine, forse scattata da un testimone oculare o una persone vicina allo spettatore coinvolto nell’incidente a Pechino, è stata rapidamente ripresa e condivisa sui principali social network.