F1 a Singapore: Antonelli non fa calcoli, Hamilton pronto ad attaccare

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – La Formula 1 non si ferma e, dopo le gare di Baku e Sepang, arriva il terzo impegno consecutivo a Marina Bay, dove andrà in scena il Gran Premio di Singapore 2026.

Andrea Kimi Antonelli, in un weekend che metterà in palio più punti del solito con la sprint race, può chiudere quasi definitivamente i giochi in ottica Mondiale. Il pilota della Mercedes, infatti, punta ad incrementare il +84 di vantaggio sul compagno George Russell, che domenica scatterà dal fondo della griglia. “Voglio focalizzarmi sul concludere al meglio quest’anno. Verstappen sarà sicuramente un avversario tosto da qui fino a fine stagione – spiega l’italiano, che ora dovrà guardarsi le spalle anche dall’olandese – È bello poter competere con lui, mi dovrò dar da fare. Cercherò di fare il massimo e di vincere il più possibile fino a fine stagione”, assicura Antonelli, che cerca il suo nono successo in carriera.

Russell, come detto, dovrà scontare una penalità per il cambio di motore, che lo costringerà a scattare in ultima posizione nella gara lunga. Una scelta quasi obbligata, ma che non è particolarmente condivisa dal britannico: “Attaccherò a tutta sin da subito e cercherò di godermi il weekend. Se avessi potuto scegliere quando scontare la penalità, sicuramente questa pista sarebbe stata la seconda peggior scelta dopo Monaco”, confessa Russell, reduce dal suo terzo ritiro stagionale.

Le Ferrari hanno dato dei segnali positivi in Malesia, ma un errore di strategia è costato a Charles Leclerc la possibilità di lottare per il podio. “Siamo una squadra, la decisione a Sepang è stata presa tutti insieme. Abbiamo fatto un meeting per analizzare la situazione. Sicuramente ci sono stati dei miglioramenti, ma solo il tempo ci dirà se questi errori non si ripeteranno più”, commenta il monegasco, che non sale sul podio dallo scorso 19 luglio in Belgio. Dall’altra parte del box, invece, Lewis Hamilton ha sicuramente l’umore più alto visto il terzo posto conquistato la scorsa settimana e spera di ripartire sin da subito forte, visto il weekend sprint. “Siamo qui per attaccare e per fare delle buone qualifiche, perché saranno un aspetto chiave. Sarebbe grandioso partire con il piede giusto già domani per poter attaccare in qualifica”, sottolinea il sette volte campione del mondo.

Max Verstappen, come evidenziato anche da Antonelli, sarà un avversario ostico da qui a fine stagione perché cercherà di dare seguito al successo di Sepang. “Proverò a vincere. Sfortunatamente per una serie di motivi diversi, non abbiamo ancora vinto qui. Spero che quest’anno vada un po’ meglio, ma non ci sono garanzie – dichiara il quattro volte iridato – Finalmente abbiamo vinto una gara e ora dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare”, è il commento di Verstappen, che arriva da quattro podi di fila.

Il campione del mondo in carica Lando Norris ha bisogno di riscattarsi dopo l’anonimo nono posto della Malesia, dove ha riscontrato diversi problemi. “Abbiamo lavorato molto sodo per capire cosa migliorare. Vogliamo vedere se riusciremo a ritrovare il passo su questa pista, che mi è sempre piaciuta – dice il pilota della McLaren – Questo è un bel circuito su cui correre. Sarà una sfida trovare il passo rapidamente visto che avremo anche la sprint”, spiega Norris. Anche Oscar Piastri spera di migliorare il suo passo e di restare davanti al compagno di squadra dopo la sesta piazza dello scorso weekend.

Fernando Alonso, invece, arriva da un sorprendente ottavo posto con l’Aston Martin, che gli dà fiducia in vista del futuro. “Il risultato ottenuto in Malesia è stato importante. Siamo lontani da quello che vorremo ottenere, ma andare a punti è stato incoraggiante”, sottolinea lo spagnolo, che torna anche sui problemi al software riscontranti sotto il diluvio malese: “La cosa importante è che quello che è accaduto sia stato compreso bene e che non si ripeta. Nel nostro caso la macchina andava bene, quindi è difficile commentare”, precisa Alonso.

Domani si scende in pista: alle 10:30 via alle FP1, mentre alle 14:30 le qualifiche sprint.

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