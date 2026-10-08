Il Consumer Electronics Show debutta a Milano il 21 ottobre

Roma, 8 ott. (askanews) – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese innovative, attrazione di capitali esteri e sviluppo delle tecnologie di frontiera. Sono questi i temi al centro della conferenza stampa svoltasi oggi a Palazzo Piacentini per la presentazione del “CES Unveiled Milan”, l’evento che il prossimo 21 ottobre porterà per la prima volta in Italia, negli spazi dell’Allianz MiCo, l’edizione europea del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini (in videomessaggio), il vicepresidente di Confindustria Fausto Bianchi, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, il colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, la President & CEO di CTA Kinsey Fabrizio (in videomessaggio) e la senior director Global Programs Janenne Remondino.

Promossa da Agenzia ICE e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in stretta sinergia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Fondazione Fiera Milano, in collaborazione con la Consumer Technology Association (CTA) americana, l’iniziativa si inserisce in un percorso strategico volto a posizionare l’Italia tra i principali hub tecnologici mondiali.

“Portare il grande appuntamento del CES in Italia è motivo di orgoglio e rappresenta la certificazione di come il nostro Paese sia sempre più attrattivo. Il CES è un grande palcoscenico dell’innovazione che ci consentirà di dimostrare come l’Italia sia la sede ideale dove investire nella grande sfida del futuro, con le sue startup, con le sue imprese innovative, con la sua rete di distretti industriali vocati all’economia digitale”, dichiara Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Dichiara Matteo Zoppas, presidente di Agenzia ICE: “Portare il CES in Italia significa avvicinare le nostre imprese alle frontiere dell’innovazione mondiale. Grazie alla collaborazione con ICE, il CES di Las Vegas, punto di riferimento globale per le tecnologie più avanzate di prodotto e di processo, avrà un’edizione anche nel nostro Paese. Un’opportunità strategica per il sistema produttivo italiano: confrontarsi con le migliori tecnologie del mondo, valutare l’adozione di soluzioni innovative, per aumentare produttività e competitività e conquistare nuove opportunità sui mercati internazionali. Ma c’è anche un’altra grande opportunità: per startup e PMI espositrici, entrare nell’ecosistema internazionale del CES significa poter accedere a una vetrina globale, creare connessioni con grandi gruppi industriali, attrarre l’interesse degli investitori e aprire nuove prospettive di crescita”.

“In un mondo che cambia rapidamente, innovazione, ricerca e nuove tecnologie sono le condizioni indispensabili per difendere e rafforzare la nostra competitività. Non possiamo limitarci a utilizzare o regolamentare le tecnologie del futuro. Dobbiamo essere capaci di svilupparle, produrle e industrializzarle in Italia e in Europa”, dichiara il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenendo in videomessaggio.

“In passato il CES di Las Vegas è stato molto utile per dare alle nostre PMI una spinta concreta verso l’innovazione. Averlo per la prima volta in Italia è un riconoscimento importante per la nostra industria e per le nostre piccole e medie imprese, che stanno dimostrando di saper competere nel mondo: nel 2025 l’export italiano ha raggiunto il record di 643 miliardi di euro e nel primo semestre 2026 è cresciuto del 4,5% in valore. Dobbiamo continuare su questa strada investendo in innovazione, ricerca e tecnologie e accompagnando le imprese, a partire dalle più piccole, sui mercati internazionali. Per le PMI l’innovazione è essenziale per trasformare le competenze in crescita, produttività e nuovi posti di lavoro”, dichiara Fausto Bianchi, Presidente della Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria.

“Portare per la prima volta CES Unveiled in Italia rappresenta una grande opportunità per il sistema Paese: significa mettere le nostre imprese e startup in contatto con uno dei principali ecosistemi internazionali dell’innovazione e, allo stesso tempo, mostrare al mondo le competenze che l’Italia esprime nella tecnologia, nella ricerca e nell’industria. Il 21 ottobre, ad Allianz MiCo, Milano entrerà nel circuito internazionale del CES, creando un collegamento diretto con Las Vegas e con una rete globale di imprese, investitori e innovatori”, dichiara Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano. “È un risultato costruito grazie a un grande lavoro di squadra, a partire da Agenzia ICE e dal Presidente Matteo Zoppas, che ringrazio, e reso ancora più significativo dal sostegno del Ministro Adolfo Urso. Il CES arrives in un territorio che esprime un ecosistema dell’innovazione particolarmente forte: la Lombardia concentra il 27% delle startup innovative italiane e mette in relazione tecnologia, ricerca, università, industria e manifattura avanzata. È questa capacità di costruire connessioni tra competenze diverse che oggi rende competitivi i territori e rafforza il sistema Paese. Come Fondazione Fiera Milano abbiamo voluto fare un passo ulteriore: fare in modo che l’arrivo del CES producesse un impatto che andasse oltre la giornata del 21 ottobre e oltre Allianz MiCo. Per questo abbiamo coinvolto istituzioni, università, imprese e associazioni in un programma diffuso di iniziative in città. Le fiere sono piattaforme nelle quali l’innovazione incontra il mercato, si costruiscono relazioni e si aprono nuove opportunità internazionali. Un grande evento come CES Unveiled deve lasciare al territorio nuove relazioni per le imprese, occasioni per le startup, connessioni con università e ricerca e una maggiore capacità di attrarre investimenti, competenze e innovazione. È così che un grande evento diventa valore per il territorio e per il Paese”.

L’appuntamento del 21 ottobre all’Allianz MiCo vedrà la partecipazione di 100 aziende e startup italiane altamente qualificate, in rappresentanza di 20 differenti ambiti tecnologici. Il comparto con la presenza più consistente è l’Intelligenza Artificiale, rappresentato da 28 realtà, affiancato da settori strategici come l’Aerospazio (13 imprese), l’Internet delle Cose (IoT), la Digital Health e i nuovi sistemi di mobilità connessa e autonoma. L’evento offrirà alle imprese un’area espositiva dedicata e sessioni strutturate di incontri B2B e pitching con grandi gruppi industriali, incubatori e 200 investitori internazionali provenienti da 25 Paesi.