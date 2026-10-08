Maggioranza tiene, ok definitivo Camera a legge elettorale con 227 sì

Roma, 8 ott. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva a scrutinio segreto la riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra. I sì sono stati 227, 164 i no.

Al momento dell’approvazione i deputati del Pd, di M5s e Avs hanno esposto vari cartelli con le scritte “NO all’Imbroglio”, “Legge Truffa”, “Con Meloni Gasolio a 3 euro”, “Con Meloni salari al palo”, “Con Meloni – sanità e + armi”.