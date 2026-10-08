Musica e impresa: grande partecipazione al MEI 2026

Roma, 8 ott. – Ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, artisti e addetti ai lavori il debutto ufficiale di “Musicista Imprenditore?”, il progetto ideato e fondato da Elisa De Matteis, presentato in anteprima nel corso della kermesse del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) 2026 a Faenza.Nel corso del talk ufficiale, seguito da numerosi operatori del settore, è stato acceso il faro su un tema cruciale per la scena indipendente contemporanea: la necessità di unire il talento artistico a competenze manageriali solide, strategie di marketing mirate e a un business plan strutturato, superando la fase del “fai-da-te” improvvisato.Al centro dell’incontro vi è stata la presentazione del videocorso “Diventa Imprenditore della tua musica”, un percorso formativo completo in 19 moduli progettato per fornire agli artisti gli strumenti concreti indispensabili per valorizzare la propria professionalità nel mercato odierno.”Siamo estremamente soddisfatti dell’accoglienza ricevuta qui al MEI 2026″, dichiara Elisa De Matteis. “La risposta di artisti, band e operatori del settore conferma che c’è una forte e reale esigenza di cambiamento: i musicisti non vogliono più affidarsi al caso, ma cercano metodi concreti, competenze digitali e strumenti di business plan per trasformare la propria passione in una professione solida e duratura. Questo debutto a Faenza rappresenta solo il primo passo di un autunno ricco di appuntamenti”.(Comunicato stampa)