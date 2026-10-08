Piazza del Popolo si apre alla città con il Forum “Aperti”

Roma, 8 ott. (askanews) Per sei giorni, dal 9 al 14 ottobre, Piazza del Popolo diventa la piazza di tutti. Confesercenti porta nel cuore di Roma “Aperti” Forum 2026, con l’obbiettivo di creare uno spazio utile al confronto e al dibattito aperto a tutti. Non solo un appuntamento per le imprese o le istituzioni bensì uno spazio cui chiunque può accedere senza alcuna distinzione.La sera la piazza si accende con la musica e lo spettacolo. Ci saranno The Kolors, Noemi, Rocco Hunt e tanti altri artisti, fino alla serata con Enrico Brignano, tutti con ingresso libero e con la conduzione di Rudy Zerbi, che del Forum è anche il direttore artistico.L’intervista a Rudy Zerbi, conduttore e direttore artistico del Forum: “Abbiamo pensato di alternare momenti di confronto con quelli istituzionali e politici, tutto sotto il grande tema della cultura. A proposito di cultura, c’è anche la musica. La sera ci saranno degli spettacoli con cantanti molto popolari, amati dai giovani, che saranno lì proprio per cercare di far arrivare più gente possibile e condividere momenti di felicità e di gioia. L’immagine che abbiamo voluto dare al forum è la stessa immagine che si potrebbe trovare in qualsiasi borgo o paese di cui stiamo parlando. Quindi un’immagine popolare, dove ci sono persone che vivono la vita di tutti i giorni e che possano popolare Piazza del Popolo come se fosse un borgo”.Durante il giorno, invece, si parla di futuro e ci si confronta sui temi che stanno a cuore a commercianti e cittadini: Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, incontra i leader politici Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, Antonio Tajani, Segretario Nazionale di Forza Italia e Vicepresidente del Consiglio, Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste della Repubblica Italiana, Marina Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Galeazzo Bignami, Membro della Camera dei deputati, Carlo Calenda, Segretario di Azione, Maurizio Lupi, Leader di Noi Moderati, Nicola Fratoianni, Segretario di Sinistra Italiana e leader di AVS, Angelo Bonelli, Portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, e Paolo Barelli, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.A seguire Aldo Cazzullo presenta il suo nuovo libro “Quando l’Italia rinacque – Il nostro Rinascimento”. Spazio anche alla sfida-opportunità dell’intelligenza artificiale: i laboratori di Confesia accolgono chiunque voglia imparare a utilizzare l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni e nel lavoro. Non mancano i momenti per le famiglie con le performance domenica pomeriggio di talent e performers straordinari da tutto il mondoTradizione e innovazione, confronto e divertimento: una piazza davvero aperta.