Acqua, Decollanz: risorsa strategica sociale ed economica

Roma, 9 ott. (askanews) – “La risorsa idrica è sempre più necessaria e strategica non solo da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista economico e dello sviluppo, lasciatemi dire, democratico perchè dove c’è acqua c’è democrazia. Il nostro compito è mettere a disposizione queste risorse per i prossimi anni, per le future generazioni soprattutto nei paesi dove questa risorsa è più scarsa in un sistema ecosostenibile dal punto di vista sociale ed economico. Su questo bisogna lavorare insieme”.Lo ha evidenziato Luigi Decollanz, presidente di Acque del Sud,in occasione del recente percorso espositivo multimediale promosso da UNESCO WWAP, Fondazione UniVerde e One Water Committee Italy nell’ambito del Forum Euromediterraneo dell’Acqua 2026 alla Nuvola di Roma.