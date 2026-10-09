Assidipost Federmanager, a Roma confronto sulla nuova Corporate Governance

ROMA (ITALPRESS) – Memoria, governo dell’impresa e formazione della classe dirigente. Sono i tre temi della giornata promossa da Assidipost Federmanager, il sindacato dei dirigenti del Gruppo Poste Italiane, in programma martedì 13 ottobre 2026, dalle 10 alle 13.15, presso la Fondazione proPosta, in via Cristoforo Colombo 590 a Roma. L’incontro si aprirà con il ricordo di Enrico Veschi nel centenario della nascita (1926-2026) e con la presentazione del folder commemorativo realizzato da Poste Italiane, alla presenza di Antonella Veschi, in rappresentanza della famiglia, e di Andrea Alfieri, già Responsabile Marketing e Relazioni Istituzionali Filatelia di Poste Italiane. Al centro della mattinata, il confronto “Partecipazione e governo dell’impresa: la nuova frontiera della Corporate Governance”, dedicato alla Legge n. 76/2025 tra attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, rappresentanza, management e competitività. Ne discuteranno Giuseppe De Filippi, vicedirettore del TG5; Pierangelo Albini, Direttore Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria; Cesare Damiano, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Lorenzo Malagola, relatore parlamentare della legge; Mario Cardoni, Direttore Generale di Federmanager. I lavori saranno coordinati da Carlo Imperatore, Direttore di Federmanager Roma, e aperti dai saluti di Tiziana Palmieri, Presidente di Assidipost Federmanager, di Alessandro Antonio Alfano, Segretario Generale, e di Valter Quercioli, Presidente di Federmanager.

«Abbiamo voluto riunire nella stessa giornata la memoria di un protagonista della storia postale, il confronto sul governo dell’impresa e un investimento nella formazione», dichiara Alessandro Antonio Alfano, Segretario Generale di Assidipost Federmanager. «Tre momenti legati da una domanda comune: quale contributo può dare la classe dirigente alla costruzione del futuro. La partecipazione richiede ascolto, informazioni comprensibili, competenze e chiarezza dei ruoli. I dirigenti possono dare un contributo decisivo: creare le condizioni perchè il confronto sia utile, valorizzare le conoscenze presenti nell’organizzazione e trasformare le proposte in scelte praticabili».

La giornata si chiuderà con la presentazione della seconda edizione dell’Executive Education Program in Corporate Governance, realizzato con Rome Business School e dedicato a ruoli, responsabilità e competenze strategiche dei consiglieri di amministrazione. «Comprendere il funzionamento degli organi societari, valutare i rischi e leggere le conseguenze delle decisioni – conclude Alfano – significa prepararsi a esercitare il proprio ruolo con maggiore consapevolezza. E’ su questo terreno che Assidipost intende esercitare la propria rappresentanza: tutelando la professionalità dei dirigenti, promuovendo il dialogo e contribuendo alla qualità delle scelte che riguardano il futuro del Gruppo».

-foto ufficio stampa Assidipost Federmanager –

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