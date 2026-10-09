Assolombarda, il 12 ottobre l’assemblea: diretta streaming su Adnkronos a partire dalle 12

(Adnkronos) – Il futuro dell’industria e le nuove geografie della crescita al centro dell’Assemblea generale di Assolombarda 2026, in programma lunedì 12 ottobre al Teatro Dal Verme di Milano. L’Adnkronos seguirà l’appuntamento in diretta streaming sul proprio sito, a partire dalle 12, con collegamenti live e il commento dallo studio di Roma.

Nel corso della diretta, spazio per la relazione del presidente di Assolombarda Alvise Biffi e per l’intervento istituzionale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A seguire, le voci dei protagonisti, con gli imprenditori e i rappresentanti delle istituzioni, e gli approfondimenti sui i temi emersi durante l’ assemblea: dalle nuove opportunità alle sfide sui mercati internazionali, nel sostegno alla crescita dell’industria italiana e del Paese. Crisi energetica e trasformazione digitale saranno due temi portanti.