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MotoGp, oggi libere e pre-qualifiche Gp Indonesia: orario e dove vederle

| 9 Ottobre 2026 00:06 | 0 commenti

MotoGp, oggi libere e pre-qualifiche Gp Indonesia: orario e dove vederle

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d’Indonesia, in programma da oggi, venerdì 9 ottobre, a domenica 11 ottobre. Si comincia alle 4.40 di mattina con le prove libere, per continuare alle 9 con le pre-qualifiche. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, dove ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti odierni in tv e streaming. 

Ecco gli appuntamenti di venerdì 9 ottobre, del Gp d’Indonesia: 

Ore 4.40: MotoGp – Prove Libere 

Ore 9.00: MotoGp – Pre-Qualifiche. 

Le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gp d’Indonesia saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. 

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