Occhiuto: errore includere Vannacci, nulla a che fare con centrodestra

Milano, 8 ott. (askanews) – “Se si alleasse con Vannacci qualcuno pensa che forse il centrodestra vincerebbe più facilmente. Io penso che non riuscirebbe poi a governare”, insiste il governatore della Calabria, per il quale “sarebbe un grave errore da parte del centrodestra se includesse Vannacci. Vannacci non ha nulla a che fare con la storia del centrodestra che ha governato con stabilità in questi anni, quando ha governato. I governi più longevi sono i governi del centrodestra”. “In politica non sempre l’aritmetica funziona: Vannacci in coalizione significherebbe snaturare il centrodestra che invece aprendosi ai riformisti può davvero vincere e soprattutto governare”. Lo ha detto il vice segretario di Forza Italia Roberto Occhiuto, arrivando a Milano per presentare il suo libro “Il coraggio di governare”.