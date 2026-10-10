A Singapore Verstappen vince la Sprint davanti a Hamilton e Leclerc

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Max Verstappen prosegue la sua serie positiva e, dopo il successo di Sepang e la pole di ieri, trionfa nella Sprint Race del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1. Dopo una partenza ritardata di circa mezz’ora, a causa della pioggia, l’olandese prende il comando della gara e difende il primato fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle le due Ferrari di Lewis Hamilton, abilissimo nel guadagnare diverse posizioni in partenza, secondo, e di Charles Leclerc, terzo. Andrea Kimi Antonelli chiude la gara al quarto posto e guadagna altri punti preziosi rispetto a George Russell, finito a muro al secondo giro, mentre era al comando della gara, davanti a Verstappen. Ora l’italiano vanta 89 punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra.

Disastro McLaren nell’ultimo giro, con Lando Norris e Oscar Piastri che si centrano (erano rispettivamente quarto e quinto): l’australiano esce di scena, mentre il britannico chiude la prova in ottava posizione. A punti anche Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Nico Hulkenberg (Audi).

– foto Ipa Agency –

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