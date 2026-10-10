Formula1, Singapore, Verstappen vince la sprint, Antonelli quarto

Roma, 10 ott. (askanews) – Max Verstappen vince la Sprint del Gran Premio di Singapore davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarto posto per Andrea Kimi Antonelli, che approfitta del ritiro di George Russell e dell’incidente tra le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri all’ultimo giro. La gara, condizionata da un violento acquazzone, è partita con circa 30 minuti di ritardo e ha fatto registrare nove ritiri.

Russell, scattato dalla seconda posizione e capace di superare inizialmente Verstappen, ha perso il controllo della Mercedes al secondo giro in uscita dall’ultima curva, finendo fuori gara. Un errore che ha favorito Antonelli nella classifica iridata: il pilota italiano sale a quota 89 punti e guadagna altri cinque punti sul compagno di squadra.

Antonelli, partito settimo, ha gestito con prudenza le condizioni di pista bagnata, risalendo senza effettuare sorpassi grazie ai ritiri degli avversari. Decisivo l’episodio all’ultimo giro, quando Norris ha tentato il sorpasso sul compagno Piastri: il contatto ha provocato il ritiro dell’australiano, mentre il britannico ha concluso ottavo, conquistando un punto.

Le qualifiche, inizialmente previste nel pomeriggio, sono state posticipate alle 15.30, in vista del Gran Premio in programma domenica.