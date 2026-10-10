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MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp d’Indonesia – Diretta

| 10 Ottobre 2026 11:04 | 0 commenti

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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d’Indonesia e oggi, sabato 10 ottobre, tocca alla gara Sprint, per assegnare i primi punti del fine settimana. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, circuito sul quale il fuoriclasse spagnolo ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi.  

La gara lunga è in programma invece domani, domenica 11 ottobre, alle ore 9. 

 

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