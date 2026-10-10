Premier Padel P1, Milano: subito derby azzurro Dal Pozzo-Marchetti

Roma, 10 ott. (askanews) – Prima il bronzo conquistato agli Europei dello scorso anno, poi le medaglie arrivate ai Giochi del Mediterraneo poco meno di due mesi fa. Giulia Dal Pozzo e Giorgia Marchetti, ricorda una nota, hanno condiviso da compagne alcuni dei momenti più belli dell’Italpadel femminile, ma stavolta – all’Oysho Milano Premier Padel P1 – si troveranno di fronte da avversarie nel primo turno di uno dei tornei più importanti del mondo. Il sorteggio all’Allianz Cloud ha regalato un nuovo derby azzurro dopo quelli del 2022, 2024 e 2025, tutti nel tabellone maschile; una ‘tradizione’ che si conferma a meno di un mese dai Mondiali di Doha (2-7 novembre) dove voleranno sia Dal Pozzo sia Marchetti. A Milano Giulia, numero 26 del mondo, giocherà con la spagnola Nuria Rodriguez, con la quale quest’anno ha conquistato la storica semifinale al Major di Roma e quella al P2 di Valladolid, mentre Marchetti sarà al fianco di Lara Arruabarrena; in palio, il passaggio agli ottavi di finale e una possibile sfida di lusso contro la “leyenda” Ale Salazar, al suo ultimo appuntamento a Milano prima del ritiro a fine anno, e Aranzazu Osoro, una delle stelle della nazionale argentina che pure sarà a Doha il mese prossimo.

Come Dal Pozzo e Marchetti, il sorteggio ha portato anche l’altra azzurra Carolina Orsi e la compagna Patty Llaguno nella parte alta del tabellone, la stessa delle numero uno del mondo Gemma Triay e Delfi Brea. All’esordio, la campionessa romana numero 30 del Ranking Fip e la ex numero 1 del mondo incontreranno Sofia Saiz e Marta Talavan, con un potenziale incrocio ai quarti di finale proprio contro Triay-Brea.

Tanta attesa anche per il tabellone maschile, dove gli occhi sono puntati sul 22enne Flavio Abbate, talentuoso azzurro da poco entrato nella top 50 mondiale. Il “figlio dell’Isola” – nato e cresciuto a Siracusa – affronterà con lo spagnolo Alonso Rodriguez una coppia proveniente dalle qualificazioni per poi trovare, in caso di passaggio del turno, Javi Garrido (numero 19 del ranking mondiale) e Juani De Pascual. Primo appuntamento con una coppia proveniente dalle qualificazioni anche per un altro pilastro dell’Italpadel maschile, Aris Patiniotis, che poi troverebbe al secondo turno i numeri uno del mondo, Arturo Coello e Agustin Tapia. Debutto impegnativo per gli altri azzurri già ammessi nel main draw: Marco Cassetta affronterà con Fabian Oviedo lo spagnolo Javi Barahona e l’argentino Nacho Piotto; per Alvaro Montiel, in coppia con Dani Santigosa, sono in arrivo Manu Castaño e Pol Hernandez, in un’affascinante incrocio tra due delle migliori coppie NextGen. Promette spettacolo anche la sfida tra Simone Iacovino e Giulio Graziotti – che insieme ai loro compagni azzurri voleranno a Doha il mese prossimo – contro il talento spagnolo David Gala e l’oriundo Enzo Jensen.