sangiovanni è uscito con il singolo ok buonanotte

Milano, 10 ott. (askanews) – sangiovanni è uscito con ok buonanotte (Sugar Music), il nuovo singolo disponibile in digitale e in rotazione radiofonica. Il brano è il secondo estratto da Tutto bene grazie, il nuovo album in uscita il 13 novembre, già disponibile in pre-save e in pre-order nei formati fisici CD e VINILE con poster. In esclusiva sul sito di Sugar è disponibile nelle edizioni limitate: CD con il poster autografato e vinile giallo trasparente con poster autografato.

ok buonanotte, scritto da sangiovanni e Alessandro La Cava e prodotto da CELO, nasce dal desiderio di raccontare la quotidianità con uno sguardo leggero, ironico e profondamente condivisibile. Il brano lascia da parte il vissuto personale per entrare nelle piccole situazioni che appartengono un po’ a tutti: le giornate che iniziano già di corsa, la voglia di staccare, i programmi che cambiano all’ultimo e quelle discussioni improbabili che, senza nemmeno accorgercene, finiscono per diventare parte della nostra routine.

Con un sound pop fresco e un ritmo contagioso, ok buonanotte trasforma il caos delle giornate in qualcosa da vivere con un sorriso. È una canzone che invita a non prendersi troppo sul serio, a riconoscersi nelle piccole assurdità della vita quotidiana e, soprattutto, a trovare un motivo per cantarle insieme. Perché a volte non serve che tutto vada secondo i piani, basta un ritornello giusto per cambiare prospettiva.

Il nuovo singolo fa parte di Tutto bene grazie, l’album scritto da sangiovanni e Alessandro La Cava e prodotto da CELO e Pietro Posani in uscita il 13 novembre, un disco che mette al centro il presente e lo racconta come un percorso di crescita. Un disco che racconta il presente di sangiovanni senza cercare risposte definitive ma lasciando spazio alle domande, ai dubbi e alle contraddizioni che fanno parte del percorso di ogni persona. Le canzoni parlano di sentimenti personali che diventano universali come la paura di scegliere, la sensazione di essere in ritardo, la solitudine, ma anche il desiderio di farcela, il bisogno di condividere e il valore degli affetti.

L’album è anticipato dal singolo ti ho cercata (felicità), un brano sulla consapevolezza che la felicità è qualcosa che si trova dentro di sé e che si può scegliere di vivere ogni giorno. Il videoclip ufficiale, girato tra i portici di Bologna, città natale di Lucio Dalla, restituisce uno spaccato autentico della quotidianità di sangiovanni insieme ai suoi amici.

Cantautore veneto, sangiovanni fonde il pop contemporaneo con influenze urban e melodie leggere, trasformando la sua scrittura diretta in un racconto autentico delle emozioni. Con uno stile immediato e riconoscibile, riesce a unire freschezza e profondità, dando voce a una generazione in bilico tra sogni e fragilità.