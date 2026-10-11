Calcio, il Bologna batte 2-1 il Lecce prima vittoria rossoblù

Roma, 11 ott. (askanews) – Il Bologna batte 2-1 il Lecce in trasferta nella sesta giornata di Serie A e conquista il successo grazie alle reti di Riccardo Orsolini e Jhon Enem. I rossoblù sbloccano il risultato al 17′ del primo tempo con Orsolini, che finalizza un assist di Cambiaghi e porta avanti gli ospiti. Il Lecce prova a reagire e cerca il pareggio, ma la prima frazione si chiude con il Bologna in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa i salentini aumentano la pressione e trovano il gol dell’1-1 al 64′ con Fatah, che va a segno su assist di Danilo Veiga. La partita torna così in equilibrio, ma il Bologna risponde al 75′: Enem, entrato in campo al 62′ al posto di Piccoli, firma il nuovo vantaggio rossoblù su assist di Cambiaghi, autore anche del passaggio decisivo per la prima rete.

Nel finale il Lecce prova a evitare la sconfitta e cerca nuovamente la via del gol, impegnando la difesa avversaria. Gandelman ci prova al 94′, ma il suo tiro viene parato, mentre al 96′ una conclusione dello stesso giocatore termina fuori. Il Bologna resiste fino al fischio finale e porta a casa i tre punti, imponendosi per 2-1 al termine dei sei minuti di recupero.