Calcio, Serie A: Como-Roma 0-0, Malen espulso

Roma, 11 ott. (askanews) – Como e Roma pareggiano 0-0 al Sinigaglia nella sfida di mezzogiorno di Serie A. Giallorossi costretti all’inferiorità numerica dal 53′, quando Donyell Malen è espulso con un cartellino rosso diretto per un intervento in scivolata su Kaiki. Nonostante la superiorità numerica, i padroni di casa non riescono a trovare il gol, anche per merito di un attento Gollini, decisivo soprattutto sulle conclusioni di Nico Paz.

Al 6′ Dybala spreca una buona opportunità calciando centralmente, mentre un minuto più tardi Gollini è bravo a intervenire in uscita su Nico Paz. All’11’ la Roma sfiora il vantaggio con Lorenzo Pellegrini, schierato titolare per la prima volta dopo sei mesi: il capitano colpisce il palo con un destro su assist di Dybala e appoggio di Koné. Il Como risponde con Caqueret, che al 23′ non trova lo specchio, mentre Malen, al 24′, supera l’uscita di Butez ma conclude sull’esterno della rete. Si va al riposo sullo 0-0.

In avvio di ripresa Gasperini inserisce Soulé al posto di Pellegrini. Al 53′ arriva l’episodio che cambia la partita: Malen entra duramente su Kaiki e l’arbitro Fabbri estrae il rosso diretto, lasciando la Roma in dieci. Il Como prova subito ad approfittarne, ma Perrone al 56′ calcia alto da buona posizione. Al 60′ Douvikas trova soltanto l’esterno della rete, mentre Dybala tenta anche la conclusione da centrocampo senza sorprendere Butez.

La gara viene interrotta al 70′ per un problema al ginocchio dell’arbitro Fabbri, costretto a lasciare il posto al quarto ufficiale Sozza. Alla ripresa, il Como aumenta la pressione e Nico Paz impegna Gollini al 72′ e al 77′. Nel finale i padroni di casa cercano con insistenza il gol della vittoria, ma la difesa giallorossa resiste. Al 87′ Mancini si oppone a un tentativo di Chalobah, mentre al 95′ Rodriguez sfiora il bersaglio con un destro dal limite. Dopo sette minuti di recupero, il risultato non cambia: Como e Roma si dividono la posta.