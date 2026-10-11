Gio Evan torna nei teatri con lo spettacolo “persone luminose”

Milano, 11 ott. (askanews) – Il poliedrico artista Gio Evan torna nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo “persone luminose”.

Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, inizia in un appartamento. Gio accende la luce e da quel gesto prende il via un viaggio funambolico tra parole, pensieri e luoghi poco comuni. Come un acrobata delle parole, Gio Evan cammina su un filo sottile che separa la luce dall’ombra, ribaltando significati e inciampando volutamente nelle contraddizioni, fino ad arrivare a interrogare il buio e chiedergli cosa ne pensa della luce e cosa gli manca di essa. “persone luminose” è un gioco teatrale fatto di musica e filosofia ironica, poesia e comicità, dove ogni parola può accendere un buio o spegnere una luce

Di seguito le date del tour “persone luminose”:

13 marzo – Teatro San Domenico, Crema | Data zero

14 marzo – Teatro Nuovo, Verona

15 marzo – Teatro Arcimboldi, Milano

16 marzo – Teatro Colosseo, Torino

18 marzo – Auditorium Parco della Musica, Roma

19 marzo – Teatro Cartiere Carrara, Firenze

21 marzo – Teatro delle Muse, Ancona

22 marzo – Teatro Celebrazioni, Bologna