Kid Yugi annuncia “La resa dei conti 2027” a Milano

Milano, 11 ott. (askanews) – Dopo aver registrato il sold out in tutte le date di “Anche Gli Eroi Muoiono Tour”, la prima tournée di Kid Yugi nei palasport italiani tutt’ora in corso, l’artista annuncia “La resa dei conti 2027”, il suo prossimo grande appuntamento live, prodotto da Vivo Concerti, in programma sabato 19 giugno 2027 a Fiera Milano Live, RHO, Milano.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da sabato 10 ottobre 2026 alle ore 16:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 15 ottobre alle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

“La resa dei conti 2027” vedrà Kid Yugi protagonista a Fiera Milano Live, una delle venue più suggestive dell’area milanese, per una serata destinata a diventare uno dei momenti più importanti del suo percorso live fino ad ora. L’annuncio arriva nel pieno della stagione che ha già segnato un passaggio fondamentale nella carriera dell’artista: “Anche Gli Eroi Muoiono Tour” rappresenta infatti il debutto di Kid Yugi nei palasport italiani, un primo confronto con le grandi venue che si sta traducendo in una risposta straordinaria da parte del pubblico. Il tour, che ha registrato il tutto esaurito, è partito da Bari, per poi proseguire a Padova, Roma e ora con un triplo appuntamento a Milano. Arriverà poi a Napoli e Firenze, fino a concludersi con una seconda tappa a Roma. Un’occasione per portare sul palco tutte le più grandi hit e i brani contenuti nel nuovo album “Anche gli eroi muoiono”, uscito a gennaio 2026 e certificato triplo disco di platino.

L’artista ha recentemente annunciato “Anche gli eroi muoiono POST MORTEM”, la versione deluxe del suo ultimo album, in uscita il 30 ottobre, e “Logos”, la variant edition del fumetto originale con protagonista Kid Yugi, disponibile dalla stessa data.

Con “Anche gli eroi muoiono” Kid Yugi ha conquistato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming, posizionandosi alla #1 della classifica FIMI/NIQ sia per gli album sia per CD, vinili e musicassette più venduti, con tutte le tracce in Top20 della classifica dei singoli. L’artista, tra i più ascoltati in assoluto in Italia, ha aperto in modo strabiliante il 2026, reduce dal successo straordinario di “I nomi del Diavolo”, album certificato sei volte disco di platino. Con 27 dischi di platino, 20 dischi d’oro, più di 2,5 miliardi di stream complessivi e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Kid Yugi si conferma una delle figure centrali del rap italiano contemporaneo.