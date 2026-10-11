Niente gol tra Como e Roma, al Sinigaglia finisce 0-0

COMO (ITALPRESS) – Finisce senza gol una delle gare più attese in termini di spettacolo. Como e Roma non vanno oltre lo 0-0 e alla fine quella ad avere più rimpianti è la squadra di Cesc Fabregas, che ha giocato dal 53′ in poi in superiorità numerica a seguito dell’espulsione di Donyell Malen. La Roma resta imbattuta e conserva tre punti di vantaggio sui lariani, ma perde terreno rispetto all’Inter capolista. Ci si aspettava spettacolo, ma al ‘Sinigaglià le due squadre hanno finito per annullarsi. Contro la formazione che vince più duelli e realizza più recuperi offensivi del campionato, il Como accetta la pressione e imposta dal basso. Nel match di andata Fabregas sorprese Gasperini con Ramon avanzato quasi sulla linea dei trequartisti. Stavolta le novità sono in casa Roma. In porta c’è Gollini, complice l’infortunio di Svilar. Sul fronte offensivo Pellegrini torna titolare a sei mesi di distanza dall’ultima volta. Il numero 7 colpisce il palo all’11’ con un piazzato dal limite dell’area. E’ il secondo spavento per Butez che poco prima si era visto recapitare un tiro sgonfio di Dybala da pochi passi dopo un lavoro di Malen in area. Anche il Como è pericoloso. Al 7′ Kaiki imbuca per Nico Paz che tenta lo scavetto su Gollini, bravo ad opporsi. Tante le chance da una parte e dall’altra. Al 23′ Caqueret sfrutta un errore di Mancini ma apre troppo il diagonale. Sul ribaltamento di fronte fa tutto o quasi Malen che con una magia aggira Ramon e Butez, ma non inquadra la porta da posizione defilata. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 e tra le polemiche per un contatto non fischiato tra Wesley e Diao, lanciato a rete. La svolta è solo rinviata. Al 53′ Malen entra in modo duro sulla caviglia di Kaiki e viene espulso, tra le proteste di Gasperini, dall’arbitro Fabbri, costretto ad uscire poco dopo per un problema al ginocchio e sostituito dal quarto uomo Simone Sozza. In 11 contro 10 il Como è padrone del campo, ma fatica a creare occasioni da gol. Ci provano Nico Paz e Rodriguez da fuori area, ma senza fortuna. Ora per entrambe si spalanca il palcoscenico europeo: in Champions il Como farà visita al Feyenoord, la Roma ospiterà il Real Madrid.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).